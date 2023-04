Resetting, rilancio del turismo sostenibile: alle imprese voucher fino a 9mila euro 

Pubblicata la seconda edizione del bando Resetting, per il rilancio del turismo sostenibile e intelligente europeo attraverso la digitalizzazione e l’innovazione.

Il bando vuole favorire la transizione a modelli operativi più resilienti, circolari e sostenibili per le imprese del turismo europeo, attraverso il testing e la diffusione di soluzioni digitali per il miglioramento dell’esperienza turistica, la decarbonizzazione del settore e la crescita economica inclusiva per i cittadini e i territori. Inoltre, la call intende promuovere la creazione di una rete di PMI nei cinque Paesi europei coinvolti, stimolando il trasferimento di conoscenza, la replicabilità dei modelli di business e assicurandone la continuità.

Le imprese partecipanti dovranno proporre un Piano d’azione con le attività che esse prevedono di implementare, con l’intento di accrescere la competitività dei prodotti e servizi turistici, nonché la loro qualità e sostenibilità. Le attività eleggibili dovranno avere durata massima di sei mesi e prevedono: costi di viaggio e indennità per la partecipazione attiva e le azioni di apprendimento; investimenti in innovazione digitale; strumenti per il turismo intelligente; servizi di consulenza; implementazione delle competenze per digitalizzare il funzionamento delle PMI; adeguamento delle procedure operative; realtà aumentata e virtuale, Crowd detection, strumenti per il turismo sostenibile basati su droni e beacon.

Le attività dovranno promuovere la cooperazione transnazionale e transfrontaliera in materia di digitalizzazione, innovazione, nuove tecnologie e turismo intelligente.

Possono partecipare al bando solo le PMI attive nel settore del turismo (alberghi e strutture ricettive assimilate; alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata; aree di campeggio, parcheggi per camper e parcheggi per roulotte; servizio di prenotazione di agenzie di viaggio, tour operator) e stabilite nelle zone circoscritte dal bando in Spagna, Portogallo, Grecia, Albania e Italia. I finanziamenti totali disponibili sono 135 mila euro e verranno erogati a cascata, sotto forma di voucher dell’importo tra 7.000 e 9.000 euro per ogni impresa. La scadenza per partecipare al bando è il 20 aprile 2023.