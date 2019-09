“Resolvine”, arrivano da uno studio italiano le molecole in grado di rallentare il Parkinson

Lo sviluppo della malattia di Parkinson potrebbe essere rallentato grazie alle Resolvine, molecole prodotte dal nostro organismo per spegnere processi infiammatori e riparare i tessuti danneggiati da questi processi. Da tempo la ricerca sta puntando i riflettori sui possibili rapporti tra stati infiammatori e malattie neurodegenerative. Nel nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, un gruppo di ricercatori dell’Universita’ di Roma Tor Vergata, Fondazione Santa Lucia IRCCS e Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, hanno prima rilevato un ridotto livello di una specifica Resolvina, la Resolvina D1, in pazienti affetti dalla patologia e sono quindi intervenuti in modo sperimentale su modelli di laboratorio per riequilibrare la presenza di questa importante molecola nell’organismo animale. Il gruppo di ricerca e’ cosi’ riuscito a rallentare il processo neurodegenerativo che caratterizza la malattia di Parkinson.