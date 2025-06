Responsabilità sanitaria e clinical risk management, al via il corso-master  coordinato da Pasquale Mautone 

Al via la sesta edizione del corso – master “Responsabilità sanitaria e clinical risk management” 2025, edito da Lefebvre Giuffrè. Il direttore scientifico del corso è Pasquale Mautone, autore dei volumi “Responsabilità sanitaria e clinical risk management” (2020) e “Responsabilità sanitaria e sanità responsabile” (2022), anch’essi editi da Lefebvre Giuffrè. Il corso – master esamina le questioni più rilevanti su delicato tema della “Responsabilità sanitaria e clinical risk management”, fornendo al professionista (avvocati, consulenti legali, consulenti tecnici di ufficio e di parte, medici legali, imprese di assicurazioni e operatori del settore, dirigenti sanitari ed amministrativi) gli strumenti necessari per orientarsi in subiecta materia, analizzando gli orientamenti della Giurisprudenza merito e di legittimità, anche alla luce degli interventi della Cassazione sul delicato tema della liquidazione del danno nel continuo confronto tra sistema tabellare “a punti” e baréme “a forbice”, fino ad arrivare alla Tabella Unica Nazionale.

Il master offre contenuti multidisciplinari per gestire ruoli manageriali nelle aziende sanitarie e si rivolge a tutti quei qualificati professionisti che intendono accrescere le proprie competenze manageriali, gestionali ed organizzative nel contesto professionale sanitario. “Il corso nello esprit des lois n. 24/2017 – si legge in una nota – sottolinea la linea di indirizzo che si può sintetizzare nella formula “dalla responsabilità del singolo (medico) alla responsabilità (sociale) sanitaria”, ed analizza gli interventi che il Legislatore ha apportato nel settore, nonché approfondisce i più rilevanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. In particolare il master affronta i temi della gestione e prevenzione del rischio clinico, della responsabilità dei danni da Covid e da vaccino, dell’esonero della responsabilità penale in ambito sanitario, dei decreti di attuazione alla legge 24/2027, dell’azione diretta e del rapporto con le Compagnie Assicurative, della disciplina del consenso informato e del “fine vita”, nonché delle ricadute pratiche della Riforma Cartabia. Infine, un focus specifico è dedicato agli ambiti innovativi della intelligenza artificiale (I.A.) in sanità e dell’E-health, Telemedicina.

Nei prossimi anni, evidenzia il direttore scientifico Mautone, il sistema sanitario dovrà cambiare attraverso gli investimenti del PNRR. Il clinical risk management e l’intelligenza artificiale possono apportare un significativo contributo e diventare protagonisti di questo cambiamento.

Le lezioni dal 9 ottobre al 27 novembre 2025, per la durata di 32 ore (8 lezioni), saranno tenute da docenti di elevata specializzazione che affronteranno tali delicati profili sotto il profilo della multidisciplinarietà.

Ampio approfondimento viene riservato alle innovazioni contenute nella nuova disciplina legislativa in materia di responsabilità sanitaria con la quale si è cercato, da un lato, di ridurre l’area della responsabilità civile del medico e di alleggerirne la posizione processuale.

Programma del corso (32 ore): 1) responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria; 2) nesso di causalità; 3) colpa medica; 4) responsabilità amministrativa, rivalsa e responsabilità disciplinare; 5) responsabilità sanitaria post covid; 6) onere della prova; 7) disciplina dei danni; 8) disciplina delle coperture assicurative; 9) disciplina della conciliazione alla luce della riforma Cartabia; 10) ctu nella legge Gelli; 11) responsabilità penale nella legge Gelli; 12) intelligenza artificiale (I.A.) e sanità; 13) e-health, telemedicina e pnnr; 14) diritto alla autodeterminazione e dat; 15) risk management e consenso informato; 16) risk management e direzione strategica aziendale.

Coordinatore e Responsabile scientifico Pasquale Mautone, avvocato cassazionista e giornalista. Consulente Regione Emilia-Romagna. dottore di ricerca (PH. D.) in Economia e management delle aziende e delle organizzazioni sanitarie – UniNa. Autore dei volumi “Responsabilità sanitaria e risk management” 2020 e “Responsabilità sanitaria e sanità responsabile” 2022, editi da Lefebvre Giuffrè.

Docenti Bruno Acconciajoco, avvocato cassazionista – Responsabile Avvocatura Istituto Ortopedico Rizzoli (Bo); Francesca Conzole, giudice civile Tribunale di Napoli – VIII Sez. – Responsabilità sanitaria; Alessandro Delle Donne, direttore generale Irccs Istituto Tumori “Giovanni Paolo Ii” Bari Barbara Di Tonto, avvocato cassazionista Tribunale Di Napoli – Viii Sez. – Responsabilità Sanitaria Diego Iodice, avvocato civilista – Foro Di Roma;

Nicola Fucci, avvocato – consulente Agenas – docente Università Lum “Jean-Monnet”; Claudio Manfredonia, avvocato Cass. – cultore “Dir. Civile” Giurisprudenza “Federico Ii” Napoli; Angelo Mastrocola, avvocato xassazionista – Camera penale di Napoli; Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, ordinario Dir. Civile Federico II Napoli – avv. cass.; Gaetano Scuotto, avvocato cassazionista – fiduciario compagnia assicurativa.