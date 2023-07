Responsabilità sanitaria e clinical risk management, via alla quarta edizione del corso

Al via la quarta edizione del corso – master 2023 “Responsabilità sanitaria e clinical risk management” 2023, edito da Giuffrè Francis Lefebvre. Il Direttore Scientifico del corso è Pasquale Mautone, autore del volume “Responsablità sanitaria e Sanità responsabile”, anch’esso edito da Giuffrè Francis Lefebvre (2022).

Il corso-master esamina le questioni più rilevanti sul delicato tema della “Responsabilità sanitaria nel regime post-covid tra Pnrr e gli effetti della riforma Cartabia”, fornendo al professionista (giuristi, dirigenti medici, personale sanitario e dirigenti assicurativi) gli strumenti necessari per orientarsi in subiecta materia, analizzando gli orientamenti della Giurisprudenza merito e di legittimità, anche alla luce degli interventi della Cassazione sul delicato tema della liquidazione del danno nel continuo confronto tra sistema tabellare “a punti” e baréme “a forbice”.

Il master offre contenuti multidisciplinari per gestire ruoli manageriali nelle aziende sanitarie e si rivolge a tutti quei qualificati professionisti che intendono accrescere le proprie competenze manageriali, gestionali ed organizzative nel contesto professionale sanitario.

Il corso nello esprit des lois n. 24/2017, sottolinea la linea di indirizzo che si può sintetizzare nella formula “dalla responsabilità del singolo (medico) alla responsabilità (sociale) sanitaria”, ed analizza novità e conseguenze del PNRR, innovazione tecnologica e digitalizzazione, data management & real world evidence.

Le lezioni a partire da giovedì 9 novembre gino a giovedì 21 dicembre 2023, per la durata di 28 ore (7 lezioni), per l’importo di 476 euro (+Iva), per coloro che prenotano entro il 10 ottobre 2023, saranno tenute da docenti di elevata specializzazione che affronteranno tali delicati profili sotto il profilo della multidisciplinarietà.

Ampio approfondimento viene riservato alle innovazioni contenute nella nuova disciplina legislativa in materia di responsabilità sanitaria con la quale si è cercato, da un lato, di ridurre l’area della responsabilità civile del medico e di alleggerirne la posizione processuale.

Vengono analizzati il ruolo centrale delle Asl e delle Aziende Sanitarie, il delicato e controverso rapporto delle stesse con le compagnie assicurative e la peculiarità delle clausole claims made e loss occurrence, nonché i nuovi modelli di autogestione dei sinistri e dei relativi (esorbitanti) costi derivanti da responsabilità sanitaria.

Viene, altresì, posta in rilievo l’esigenza di tutela del diritto costituzionale alla salute ex art. 32 Cost. nella sua massima esplicazione, e, quindi, anche come regolamentazione del diritto all’informazione e all’autodeterminazione anche alla luce della disciplina del “consenso informato” contenuto nella legge sul biotestamento (l. 22 dicembre 2017, n. 219).

Il ciclo di incontri, inoltre, approfondisce la disciplina della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, partendo dall’analisi del nuovo art. 590-sexies c.p., che prevede che, se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., sono commessi “nell’esercizio della professione sanitaria”, si applicano le pene ivi previste, salvo sussista la causa di esclusione della punibilità di cui al secondo comma dell’art. 590 c.p.

Vengono affrontate, infine, le tematiche relative la clinical risk management poiché dall’analisi dell’art. 1, comma 2, della legge 24/2017 che, allorquando precisa che « la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative », intende rafforzare ed assicurare il rispetto del principio della sicurezza delle cure.

COORDINATORE SCIENTIFICO

Pasquale Mautone

Avvocato Cassazionista e giornalista. Docente in “Diritto Civile” SSPL Università degli Studi di Napoli “Federico II”, presso cui è anche Dottore di ricerca in “Economia e management delle aziende e delle organizzazioni sanitarie”. Autore dei volumi “Responsabilità sanitaria e risk management” e “Responsabilità sanitaria e sanità responsabile”, editi da Giuffrè Francis Lefebvre – 2020 e 2022.

DOCENTI

Bruno Acconciajoco, Avvocato Cassazionista – Responsabile Avvocatura Istituto Ortopedico Rizzoli (Bo) Marcello AMURA, Giudice civile Tribunale di Napoli

Alessandro Delle Donne, Direttore Generale IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Bari

Barbara Di Tonto, Giudice civile Tribunale di Napoli

Diego Iodice, Avvocato Cassazionista – Foro di Roma

Nicola Fucci, Avvocato – Consulente Agenas – Docente Università LUM “Jean-Monnet”

Sveva Borin, Responsabile “Medicina Legale” Istituto Ortopedico Rizzoli (Bo)

Claudio Manfredonia, Avvocato Cassazionista – Cultore Diritto civile Giurisprudenza “Federico II” Napoli

Angelo Mastrocola, Avvocato Cassazionista – Segretario Camera Penale Napoli

Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Ordinario Diritto Civile Federico II Napoli – Avvocato Cassazionista

Gaetano Scuotto, Avvocato Cassazionista, Fiduciario primaria Compagnia assicurativa

Il programma del master