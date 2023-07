Responsabilità sanitaria e Sanità responsabile, la sfida del Covid: un libro a cura di Pasquale Mautone

E’ in libreria dal marzo del 2022 “Responsabilità sanitaria e Sanità responsabile”, volume edito da Giuffrè Francis Lefebvre a cura di Pasquale Mautone, con interessante prefazione di Lucio Romano.

Il volume nasce dall’esigenza di fornire un contributo scientifico-dogmatico aggiornato, in questo delicato momento storico, per cercare di uscire dal dramma collettivo della paura e dell’emergenza, che deve spingere i cittadini verso l’assunzione di una responsabile resistenza al nemico comune.

L’emergenza sanitaria scatenata della pandemia da Covid-19 ha rappresentato, e ancora rappresenta, una sfida inedita per l’ordinamento costituzionale. Mai, nella storia repubblicana, era stato necessario disporre misure giuridiche suscettibili di incidere tanto in profondità sulla organizzazione sociale e sulle abitudini dei cittadini, al punto da provocare un vero e proprio sconvolgimento della vita politica ed economica del Paese.

La struttura del volume analizza la disciplina dei danni da Covid-19, tenendo in debita considerazione la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 che nella liquidazione del danno predilige il sistema tabellare “a punti” del Tribunale di Roma, rispetto al barème “a forbice” del Tribunale di Milano; approfondisce la disciplina della responsabilità della struttura sanitaria ai tempi del Covid-19 e della responsabilità a seguito della somministrazione del vaccino e dei relativi danni; esamina il ruolo del Clinical risk management in combinato disposto col consenso informato (anche al trattamento sanitario del vaccino) e il delicato dibattito sul “fine vita”. Inoltre, l’opera valuta la complessa questione della protezione dei dati personali alla sfida del Covid-19; ed infine, decodifica gli interventi del riformatore sul discusso tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 2087 c.c. e del principio giurisprudenziale della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, nonché della prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, della campagna vaccinale, dell’obbligatorietà della certificazione verde cd. “green pass” (d.l. 127/2021, conv. in L. 165 del 19.11.2021), del cd. “green pass” rafforzato (Dpcm 24.11.2021) e dello smart working ai tempi del Coronavirus.

Il titolo della pubblicazione “Responsabilità sanitaria e sanità responsabile” vuole valorizzare proprio il grande valore dei vaccini per il contenimento della pandemia e la protezione delle fasce più deboli: ne deriva che la vaccinazione deve essere vista come un’opportunità per la popolazione. Per i professionisti sanitari, invece, esiste un vero e proprio “dovere etico e morale” di sottoporsi a vaccinazione, al fine di tutelare loro stessi e i pazienti, oltre che fungere da “modello da perseguire” per l’intera collettività.

IL CURATORE

Pasquale Mautone

Avvocato Cassazionista e giornalista. Esercita la professione forense in Napoli e in Bologna. Docente in “Diritto Civile” – SSPL Università di Napoli “Federico II”; presso cui è anche Dottore di ricerca in “Economia e management delle aziende e delle organizzazioni sanitarie”. Difensore Asl e Aziende Ospedaliere. Consulente Regione Emilia-Romagna. Da sempre impegnato per la “dignità dell’Avvocatura”, siede al Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte d’Appello di Napoli (quadriennio 2019-2022), quale organismo che si occupa dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati.

PREFAZIONE

Lucio Romano

Medico Chirurgo e Docente di Bioetica. Componente Comitato Nazionale per la Bioetica. Senatore della Repubblica XVII Legislatura

I COLLABORATORI

Cristiana Aguglia

Funzionario Regione Emilia Romagna, titolare di P. O. con deleghe dirigenziali “Gestione delle Risorse umane e Procedimenti disciplinari”

Nicola Fucci

Avvocato, consulente Agenas e Docente Università LUM “Jean-Monnet”

Nicola Papadopoulos

Avvocato a Bologna, “Protezione dati personali”



Alessandra Riccardi

Avvocato, Master in management dei servizi sanitari – Università di Napoli “Federico II”

Rosa Jessica Vitagliano

Avvocato a Napoli, “Responsabilità sanitaria”