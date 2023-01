ReStart, la Fondazione Angelini a sostegno delle Pmi delle Marche

di Francesco Garibaldi

Sostenere le piccole e piccolissime aziende delle Marche più colpite dall’onda lunga della crisi generata dal Covid-19: sta assumendo rilevanza pratica il progetto “ReStart” che la Fondazione Angelini del gruppo Angelini Industries ha lanciato nel corso del 2022, con il supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche e in collaborazione con associazioni di categoria e Confidi, per dare una mano concreta da tutte le PMI del territorio marchigiano.

L’iniziativa, lanciata anche in un’ottica di give-back nella Regione dove il gruppo guidato dal CEO Sergio Marullo di Condojanni è nato e in cui è presente col suo più grande impianto produttivo farmaceutico ad Ancona e che si estenderà in futuro anche ad altre zone dello Stivale in cui la multinazionale del Pharma opera, ha preso il via con un investimento complessivo di circa due milioni di euro a favore di oltre 2.000 microimprese in diversi settori di business, erogati alle imprese Da San Benedetto del Tronto a Urbino ma anche nell’ entroterra..

Per ricevere questo finanziamento, le aziende devono avere un numero di addetti inferiore a 10 o un fatturato o capitale attivo inferiori a 1 milione di euro e l’appartenenza alle categorie Ateco soggette a chiusura durante la pandemia.

Nella progettualità di “ReStart”, l’Università Politecnica delle Marche ha invece sviluppato un modello di intervento specifico finalizzato a garantire l’efficacia della misura di aiuto e tramite LIVE, spin-off dell’Ateneo, realizzerà poi uno studio di impatto post-intervento per misurare il valore generato dalla donazione di Fondazione Angelini.

La mission di prendersi cura delle persone e delle famiglie nella vita di tutti i giorni che Angelini Industries tramite la propria Fondazione, fondata nel 2010, è uno dei tratti distintivi del proprio DNA ritorna quindi con forza in questo progetto, uno dei tanti interventi di natura solidale nel campo del sociale, della salute e della cultura avviati in questi anni.

“La matrice familiare del nostro Gruppo industriale ci rende doppiamente sensibili verso un segmento economico, le piccole imprese familiari, che più di altri ha subito l’impatto della pandemia. Vogliamo dare loro un sostegno concreto e mirato, che ci auguriamo contribuisca a sanare qualche difficoltà e a riportare un po’ di ottimismo e di visione positiva verso il futuro”, ha dichiarato Thea Paola Angelini, Vice Presidente di Fondazione Angelini e Vice Presidente Esecutivo di Angelini Industries sulle pagine del sito del progetto.