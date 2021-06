‘Restart metabolico’, il nuovo libro di Danilo De Mari

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Divano, televisione e cibi altamente processati. Questi ed altri nemici giurati sono i temi al centro di “Restart metabolico”, il nuovo libro (edito da Longanesi) del Dottor Danilo De Mari presentato al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, che mostra come riacquistare la forma e tornare in salute in soli 31 giorni. “Quante volte, dopo aver mangiato, ci sentiamo gonfi e ancora affamati? Non è fame nervosa, ma il modo in cui il corpo esprime il suo bisogno di vitamine, sali minerali e nutrienti. Il cibo che portiamo in tavola ha ormai perso quasi per intero il proprio patrimonio di principi nutritivi e ci assicura solo un bel carico di calorie, che si depositano in cuscinetti di grasso. Ingrassiamo morendo di fame”, ha affermato il Dott. De Mari durante la presentazione. ()