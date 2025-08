“Restate a Napoli 2025”: arte e spettacolo gratuito nel cuore della città

Dal 10 al 16 agosto 2025, Piazza del Plebiscito torna a essere il centro della vita culturale cittadina con la quinta edizione di Restate a Napoli, rassegna di spettacolo dal vivo promossa e finanziata dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica. Ventuno spettacoli in sette giorni, a ingresso libero su prenotazione, animeranno uno dei luoghi simbolo della città, trasformandolo in un teatro all’aperto aperto a cittadini e turisti.

La direzione artistica è affidata a Lello Arena, che ha costruito un programma che alterna musica, teatro, danza e performance interdisciplinari, con una particolare attenzione alla scena napoletana contemporanea e ai giovani artisti. Il cartellone prevede concerti serali con interpreti di rilievo nazionale, esibizioni degli allievi dell’accademia C.I.O.E.’ e una serie di live pomeridiani dedicati a band emergenti locali.

Le prenotazioni per assistere agli spettacoli sono aperte a partire dal 4 agosto alle ore 15:58, un orario scelto simbolicamente in omaggio alla tradizione popolare napoletana. I posti possono essere riservati attraverso la piattaforma online disponibile al link: https://bit.ly/RestateaNapoli2025.

Ogni giornata sarà scandita da due momenti princi pali: alle 19:30 si aprirà il palco con i “Spettacoli Partenopei” , a cura di band e progetti musicali del territorio. Seguirà, alle 21, il Pre show degli allievi di C.I.O.E.’ – con performance di recitazione, danza o canto – e l’evento principale della serata. Tra gli ospiti in programma: Aurora Leone (10 agosto), Gino Rivieccio (11 agosto), Massimiliano Gallo (12 agosto), Paolo Caiazzo (13 agosto), Walter Ricci (14 agosto), Peppe Servillo con i Solis String Quartet (15 agosto), e il Dario Sansone Ensemble con ospite Seb Martel (16 agosto).

Particolare rilievo è dato al progetto C.I.O.E.’, percorso formativo sostenuto dal Comune e documentato su RaiPlay. Sessanta giovani artisti saliranno sul palco dopo mesi di lavoro, in una cornice che offre visibilità e occasione concreta di crescita professionale.

Secondo il sindaco Gaetano Manfredi, Restate a Napoli non è solo una manifestazione estiva, ma parte integrante di una politica culturale pensata per includere e coinvolgere la cittadinanza anche nel mese di agosto: “Napoli in agosto è una città viva. Con questa iniziativa vogliamo offrire occasioni di incontro e valorizzare l’identità culturale della città”, ha dichiarato.

Anche il delegato all’industria musicale, Ferdinando Tozzi, sottolinea il doppio impatto dell’iniziativa: “Da un lato l’intrattenimento gratuito e accessibile, dall’altro la valorizzazione di talenti emergenti e la promozione dell’industria culturale come leva di sviluppo sociale ed economico”.

La scelta di Piazza del Plebiscito, spazio pubblico centrale e rappresentativo, si inserisce in un progetto più ampio di riappropriazione culturale dei luoghi cittadini. Restate a Napoli, nel suo complesso, si propone come modello di rassegna partecipata, in cui istituzioni, artisti e pubblico collaborano nella costruzione di un’offerta culturale articolata e inclusiva.

Programma completo

10 agosto

19:30 – Napocalisse

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (danza/arti performative)

A seguire: Aurora Leone

11 agosto

19:30 – Dint’e Vicoli e sta Città

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (danza/arti performative)

A seguire: Gino Rivieccio

12 agosto

19:30 – Francesco Forni

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (recitazione)

A seguire: Massimiliano Gallo

13 agosto

19:30 – Radice

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (recitazione)

A seguire: Paolo Caiazzo

14 agosto

19:30 – La Solitude

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (musica e canto)

A seguire: Walter Ricci

15 agosto

19:30 – Human Tapes

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (musica e canto)

A seguire: Peppe Servillo & Solis String Quartet

16 agosto

19:30 – Novaffair

21:00 – Pre show C.I.O.E.’ (musica e canto)

A seguire: Dario Sansone Ensemble con special guest Seb Martel