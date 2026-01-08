Restaurato dopo 92 anni il padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli. Investimento di 2,8 mln

È stato restituito alla città il Padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, al termine di un intervento di restauro che ne ha valorizzato il patrimonio storico e architettonico. L’evento si è svolto questa mattina allo scalone principale, dove si è tenuta la cerimonia di svelamento della scultura realizzata dall’artista Lello Esposito. A seguire, è stato inaugurato il nuovo spazio di accoglienza al piano terra, dotato di desk per l’informazione, l’orientamento e la presa in carico degli utenti, insieme alla presentazione del progetto di comunicazione visiva realizzato per gli ambienti. Nel rinnovato Salone Moriello, al secondo piano, oggetto di un restauro conservativo e di un ammodernamento degli allestimenti e degli impianti, si è svolto l’incontro dal titolo “Ospedale Cardarelli, al cuore della Comunità”. L’intervento di recupero del Padiglione monumentale per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro, ha riguardato il restauro conservativo degli spazi storici e la loro rifunzionalizzazione. I lavori hanno interessato in particolare l’atrio di ingresso, con il recupero dei mosaici, la realizzazione del nuovo spazio di accoglienza e l’installazione di sistemi informativi e di comunicazione visiva, e il Salone Moriello al secondo piano, restaurato e dotato di impianti e allestimenti moderni. Il percorso amministrativo dell’opera, avviato nel 2006, si è concluso con l’inaugurazione nel 2026. Hanno preso parte al dibattito il direttore generale del Cardarelli Antonio d’Amore, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi, l’attrice Marina Confalone e il presidente della Regione Roberto Fico. A coordinare i lavori è stato Antonello Perillo, condirettore nazionale della Tgr Rai. “Dopo 92 anni abbiamo ristrutturato il padiglione monumentale. Il Cardarelli oggi si presenta in un’altra maniera, con un’accoglienza davvero da fare invidia a tanti ospedali italiani – ha detto d’Amore – . Oltre a questo restituiamo alla città anche un’aula Moriello completamente ristrutturata e all’avanguardia a livello tecnologico. Diciamo che siamo davvero contenti del lavoro fatto e spero che possa essere apprezzato dal presidente Fico”.