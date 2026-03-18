Restauro green, 100 storie italiane tra innovazione e sostenibilità nel report di Symbola

Cento esperienze per raccontare un’Italia che innova partendo dal patrimonio esistente. È questo il cuore del report “100 Italian Green Architectural Conservation Stories. Innovazione, sostenibilità, bellezza”, promosso da Fondazione Symbola e Fassa Bortolo, in partnership con Assorestauro e la Camera di Commercio di Brescia, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Presentato il 17 marzo, il rapporto mette in luce una filiera altamente specializzata – fatta di imprese, centri di ricerca e realtà del terzo settore – capace di coniugare conservazione e sostenibilità, migliorando le performance energetiche, climatiche e materiche degli edifici storici.

All’evento sono intervenuti Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Alessandro Trivillin, presidente e ceo del Gruppo Fassa Bortolo; Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto; Andrea Griletto, direttore di Assorestauro; Massimo Ziletti, segretario generale della Camera di Commercio di Brescia; Stefano Micelli, docente alla Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Ha coordinato Paola Pierotti.

Un settore che unisce tutela e innovazione

Le cento storie raccolte restituiscono l’immagine di un comparto che, nella transizione ecologica, agisce come motore di innovazione. Nel restauro, infatti, la qualità non coincide solo con la conservazione, ma con la capacità di rendere il patrimonio più efficiente senza comprometterne identità e valore.

In questo ambito, l’Italia può contare su competenze riconosciute a livello internazionale. Il futuro dell’edilizia, sottolinea il report, passa sempre più dalla sostenibilità ambientale degli interventi, oltre che dalla sicurezza e qualità costruttiva.

Il volume rappresenta il sesto numero di una collana dedicata a mappare le eccellenze della filiera delle costruzioni made in Italy, con l’obiettivo di valorizzare un modello che punta a rigenerare senza consumare nuovo suolo.

Tecnologie e materiali: tra tradizione e ricerca

Il rapporto evidenzia come molte innovazioni derivino dalla rilettura dell’architettura mediterranea, integrata con tecnologie avanzate. Tra queste:

sviluppo di bio e nanotecnologie per la biopulitura, che permettono interventi meno invasivi e più sicuri per operatori e ambiente;

utilizzo di microrganismi per rimuovere depositi su superfici artistiche e pitture murali;

materiali innovativi come geopolimeri, alternativa meno inquinante al cemento;

prodotti nanotecnologici capaci di proteggere le superfici e assorbire agenti inquinanti.

Particolare attenzione è dedicata al problema dell’umidità di risalita negli edifici storici. Alcune imprese italiane hanno sviluppato sistemi sostenibili – elettrofisici ed elettrocinetici – per contrastare il fenomeno, oltre a tecnologie non invasive basate su campi magnetici ed elettromagnetici.

Parallelamente, cresce l’impiego di impianti ibridi e fonti rinnovabili, a partire dai sistemi a pompa di calore. Anche l’illuminazione gioca un ruolo chiave, grazie a LED a basso consumo e sistemi smart di gestione.

Determinante, infine, il contributo delle tecnologie diagnostiche: sensori e strumenti avanzati consentono oggi il monitoraggio in tempo reale dello stato di conservazione e delle prestazioni energetiche degli edifici.

Le dichiarazioni

Ermete Realacci sottolinea: “La forza della nostra economia e del made in Italy deve molto alla cultura e alla bellezza. Il report racconta che innovare nel restauro green significa affrontare una doppia sfida, culturale e ambientale: custodire l’identità e rendere il patrimonio più efficiente e resiliente. L’Italia è un laboratorio importante di tecnologie e competenze per il restauro e ha le energie per superare la crisi”.

Per Alessandro Trivillin, “la riqualificazione del costruito è destinata a diventare sempre più centrale, sia per il recupero del patrimonio storico sia per l’efficienza energetica. Fassa Bortolo investe da anni in ricerca e innovazione per sviluppare prodotti a minore impronta di carbonio, materiali compatibili come la calce e sistemi per la riqualificazione energetica”.

Secondo Andrea Griletto, “il patrimonio storico può contribuire concretamente alla transizione ecologica e agli obiettivi dell’Agenda 2030. Il restauro integra tutela, innovazione ed efficienza energetica, ma servono modelli di intervento e politiche dedicate al patrimonio esistente”.

Dalle imprese ai centri di ricerca: alcuni esempi

Tra le esperienze citate nel report:

Artemide , che ha sviluppato sistemi di illuminazione sostenibili impiegati anche nel restauro di Palazzo Butera a Palermo;

Brenta , startup specializzata in nanotecnologie per la pulitura enzimatica, utilizzate in siti come la Reggia di Caserta e il Duomo di Milano;

il Center of Cultural Heritage Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia, impegnato nello sviluppo di tecnologie avanzate per la conservazione;

CMR , laboratorio di diagnostica applicata al restauro coinvolto in interventi su Pompei, il Quirinale e l’Arena di Verona;

il DAda Lab dell’Università di Pavia, attivo anche in progetti internazionali come Betlemme Smart City;

Dyaqua , con le tegole fotovoltaiche “Invisible Solar” utilizzate anche a Pompei;

Eurac Research, impegnato nello studio dell’efficientamento energetico degli edifici storici;

IBIX , leader nelle tecnologie di pulitura sostenibile di superfici architettoniche;

La Calce del Brenta , che produce finiture biocompatibili a base di materiali naturali;

Mario Cucinella Architects, autore del recupero del palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro a Milano, oggi sede del Museo d’Arte Fondazione Luigi Rovati.

Una filiera ampia e articolata

Il report include un ampio elenco di realtà attive nella filiera del restauro: certificazioni, diagnostica, impiantistica, materiali, progettazione, ricerca e tecnologie. Un sistema complesso che coinvolge imprese, università, enti di ricerca e istituzioni.

Il quadro che emerge è netto: il restauro sostenibile non è più una nicchia, ma uno dei terreni decisivi per il futuro dell’edilizia e della tutela del patrimonio culturale italiano.