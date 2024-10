Restituito a eredi proprietari dipinto Monet rubato dai nazisti

Roma, 9 ott. (askanews) – Un prezioso dipinto di Claude Monet, razziato dai nazisti nella seconda guerra mondiale, è stato restituito agli eredi del proprietario originale ebreo. Lo ha annunciato oggi la Commissione per l’arte saccheggiata in Europa.

Nell’agosto 1940, il regime nazista ordinò la confisca e la vendita di tutte le proprietà di Bela Parlagi e di sua moglie Hilda, ha dichiarato la Commissione in un comunicato. Parlagi tentò di rintracciare le opere confiscate fino alla sua morte nel 1981.

La famiglia Parlagi si rivolse alla commissione per chiedere aiuto nel 2014 e nel 2021 il dipinto fu scoperto a New Orleans, negli Stati uniti. Gli attuali proprietari hanno restituito il dipinto e rinunciato al titolo di proprietà.

“Grazie agli sforzi della squadra dell’Fbi specializzata in crimini d’arte, a cui la Commissione si è rivolta per aiutare nel recupero del Monet, e agli uffici degli avvocati statunitensi, il Monet è stato preso in custodia dall’Fbi. Nel maggio 2024, il Tribunale distrettuale orientale della Corte distrettuale degli Stati uniti della Louisiana ha ordinato la restituzione del dipinto agli eredi di Bela Parlagi, le sue due nipoti Helen Lowe e Françoise Parlagi”, si legge nel comunicato.

Secondo la Commissione, restano ancora sei opere d’arte confiscate dalla collezione di Parlagi che non sono state ritrovate. Tra queste, un Pissarro e un Signac.