Restituito all’Italia un prezioso incunabolo di Cristoforo Colombo

Il 19 Luglio 2023 le autorità statunitensi hanno restituito al Ministero della Cultura un prezioso incunabolo di Cristoforo Colombo del 1493 che fu rubato negli anni Ottanta alla Biblioteca Marciana di Venezia. Grazie e si Facebook sono fioccati i complimenti al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e alla U.S. Embassy to Italy – Ambasciata Americana a Roma di cui Ambasciatore Jack Markell per questo straordinario risultato. Cristoforo Colombo è un personaggio fondamentale della nostra storia: “ Valorizzeremo questo documento con una mostra itinerante che lo spieghi e lo faccia apprezzare”.