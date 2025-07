Resto al Sud, realizzato da Nocera Consulting il portale per accedere agli incentivi

Un nuovo punto di riferimento digitale per gli imprenditori del Mezzogiorno: il suo nome è SudStarter, ed è stato presentato nei giorni scorsi. E’ un portale innovativo dedicato agli imprenditori del Mezzogiorno che desiderano accedere alle opportunità offerte da Resto al Sud 2.0, il programma di incentivi che prevede contributi a fondo perduto fino al 75% per investimenti fino a 120.000 euro e fino al 70% per progetti fino a 200.000 euro.

SudStarter nasce dall’esperienza e dalla visione della Nocera Consulting, società leader nella consulenza in finanza agevolata che ha già accompagnato con successo i progetti imprenditoriali nell’ambito del precedente bando Resto al Sud.

“Con Sud Starter vogliamo offrire un punto di accesso privilegiato e completo per tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni che desiderano avviare un’attività nel Mezzogiorno – dichiara il Raffaele Nocera, fondatore della Nocera Consulting -. La nostra esperienza ci ha insegnato che il successo di un progetto imprenditoriale dipende non solo dalla qualità dell’idea, ma anche dalla capacità di navigare efficacemente nel settore mondo dei finanziamenti pubblici. SudStarter è stato progettato proprio per semplificare questo percorso”.

Il portale offre un approccio integrato che accompagna l’imprenditore in ogni fase: dalla valutazione preliminare dell’idea imprenditoriale, alla redazione del business plan, fino alla presentazione della domanda e alla successiva fase di rendicontazione. Tra le sue caratteristiche distintive: consulenza personalizzata gratuita (ogni progetto viene analizzato da professionisti esperti che offrono una prima valutazione senza impegno); business plan su misura (elaborazione di piani aziendali dettagliati e realistici, elemento cruciale per l’approvazione del finanziamento); assistenza completa (supporto in tutte le fasi burocratiche e amministrative); monitoraggio continuo (aggiornamenti costanti sullo stato della pratica e assistenza nella fase di rendicontazione); formazione imprenditoriale (webinar e risorse formative per sviluppare competenze gestionali e imprenditoriali).

“Resto al Sud 2.0 rappresenta un’opportunità straordinaria per il rilancio economico del Mezzogiorno, con importanti novità rispetto alla precedente edizione – sottolinea Nocera -. Oltre all’ampliamento della fascia d’età dei beneficiari, che parte dai 18 anni fino a 35 anni, la principale innovazione riguarda l’eliminazione del finanziamento bancario a tasso zero, sostituito da un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 75% dell’investimento. Solo per il 2025 sono stati stanziati 445,5 milioni di euro, una cifra che testimonia l’importanza strategica di questa misura”.

Il team della Nocera Consulting, che ha già dimostrato la propria competenza con i risultati ottenuti nella precedente edizione del bando, metterà a disposizione degli utenti di SudStarter tutta la propria esperienza e professionalità.

“Viste le tantissime richieste già giunte alla nostra società di consulenza, è fondamentale contattarci al più presto, in quanto presenteremo le domande in ordine di incarico”, avverte Nocera.

SudStarter si propone come un vero e proprio ecosistema di supporto all’imprenditorialità meridionale, in grado di trasformare idee promettenti in realtà imprenditoriali concrete e sostenibili.

Il portale è accessibile all’indirizzo www.sudstarter.it e offre la possibilità di prenotare in pochi click una consulenza gratuita con i nostri esperti, così da verificare subito la tua idoneità al bando e ricevere assistenza personalizzata per presentare la domanda.

“Siamo fieri e orgogliosi dei risultati ottenuti finora e ancor più decisi a fare del nostro meglio per la prossima grande tornata di finanziamenti – conclude Nocera -. Con SudStarter, vogliamo essere il partner ideale per tutti coloro che credono nel futuro del Mezzogiorno e desiderano contribuire al suo sviluppo economico con progetti innovativi e sostenibili”.

1 di 4