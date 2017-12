RestoalSud, ecco come fare domanda: in Gazzetta ufficiale il vademecum agli incentivi

Potranno essere presentate dal prossimo 15 gennaio le domande per accedere agli incentivi previsti dal decreto #RestoalSud. Lo ricorda il ministro Claudio De Vincenti. Sulla Gazzetta Ufficiale sono state infatti pubblicate le modalita’ per poter presentare le richieste di agevolazioni che riguardano i soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e che, al momento della presentazione della domanda, risiedano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni. Tali soggetti inoltre non devono risultare gia’ titolari di attivita’ di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialita’. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono essere presentate formalmente a partire dalle ore 12:00 del 15 gennaio 2017 e devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it