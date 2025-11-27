Restyling profondo per Stonic: nuova dentro e fuori

ROMA (ITALPRESS) – Da sempre una delle vetture più amate della gamma, Kia Stonic si aggiorna e torna su strada in una veste profondamente rinnovata. Non un semplice restyling, ma un salto di generazione: nuova nel look, dentro e fuori, e soprattutto nel comparto tecnologico. Rispetto al modello precedente, cambia il frontale, con firma luminosa Star Map più marcata e prese d’aria ridisegnate. Crescono i paraurti, che portano la lunghezza a poco più di quattro metri e sedici, mentre dietro arrivano gruppi ottici nuovi e un portellone dal taglio più pulito. Cerchi in lega da 16 o 17 pollici, linea più muscolare e una variante dedicata alla GT-Line completano la trasformazione. Gli interni seguono la stessa direzione: doppio schermo da 12,3 pollici, volante e console ridisegnati, nuove porte USB-C, ricarica wireless e illuminazione ambientale.

abr/mrv