Retelit e Italtel, così l’AI si mette al servizio della sicurezza sul lavoro

Retelit, tra i principali operatori italiani nel settore Telco & Ict focalizzato sul mercato B2B, e Italtel, multinazionale italiana leader nelle soluzioni tecnologiche avanzate, presentano “Cosafety AI”, una piattaforma di intelligenza artificiale che supporta le aziende nel rafforzamento dei processi di prevenzione degli incidenti sul lavoro. Nei primi dieci mesi del 2025, i dati Inail indicano che in Italia le vittime sul lavoro sono state 896, mentre il numero degli infortuni continua ad aumentare. Questa situazione rende sempre più urgente l’introduzione di nuovi strumenti capaci di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancando alle soluzioni tradizionali tecnologie innovative basate sull’intelligenza artificiale, sostenibili dal punto di vista economico. Cosafety AI, nata dalla combinazione tra il software di analisi video basato su intelligenza artificiale sviluppato da Italtel e il cloud di Retelit, che ne rappresenta l’infrastruttura portante, offre alle aziende uno strumento innovativo che trasforma i sistemi di videosorveglianza già presenti in strumenti attivi di prevenzione, contribuendo in modo concreto ad una maggiore tutela delle persone sul lavoro. La soluzione, grazie ad algoritmi di machine learning sviluppati dagli ingegneri Italtel che vantano un avanzato know-how tecnologico, è in grado di analizzare in tempo reale i flussi video individuando situazioni a rischio più comuni in ambito industriale come accessi non autorizzati, comportamenti pericolosi, assenza di dispositivi di protezione, persona immobile in posizione anomala.