Retribuzioni, report Applavoro.it: Nord-Sud, gap in busta paga con differenze fino al 42%

Si continua a registrare una differenza retributiva tra le stesse professioni a livello geografico, con un divario nord-sud in busta paga. Questo il risultato dei dati analizzati da Applavoro.It, la piattaforma che mette in contatto domanda e offerta di lavoro puntando sulle recensioni di ex datori ed ex colleghi e sulle videopresentazioni, in base alle informazioni inserite dagli iscritti.Analizzando i compensi degli addetti al call center, si riscontra una differenza importante tra Nord e Sud. A Torino la paga media dichiarata è di 1.250 euro mensili, a Milano è di 1.000 euro, a Bologna risulta essere di 900 euro. La retribuzione media in queste città risulta quindi di 1.050 euro mensili. Al Sud la situazione è decisamente meno favorevole: a Napoli la retribuzione media risulta essere di 662,50 euro, a Cagliari di 590,68 euro, a Bari è di 589 euro, mentre a Palermo è di 583 euro mensili. Lo stipendio medio per gli addetti ai call center nel Sud risulta di 606 euro mensili. Si riscontra quindi una differenza del 42% a sfavore dei lavoratori del Mezzogiorno. Anche per chi svolge incarichi di segreteria si registra una differenza rilevante: a Bologna gli utenti dichiarano una retribuzione media di 1.400 euro mensili, a Firenze di 1.321 euro mensili, a Milano di 1.243 euro mensili. Passando a esaminare le retribuzioni dei colleghi al Sud, a Napoli gli utenti dichiarano una retribuzione media di 858 euro mensili, a Bari di 758 euro mensili, mentre a Palermo la retribuzione media risulta essere di 738 euro mensili. Quindi la differenza tra Nord e Sud risulta del 40,58 % a sfavore dei lavoratori meridionali. Analizzando la retribuzione media degli operai generici, si riscontra che nelle città del Nord (Firenze, Milano e Torino), la paga media sia superiore del 22% rispetto alle città del Sud (Cagliari, Palermo e Roma). Passando invece alla retribuzione dei cuochi / chef, la situazione è molto frastagliata: le città con un migliore retribuzione media mensile sono Roma (1.611 Euro); Palermo (1.600 euro), Venezia (1.575 di paga media mensile); Napoli (1.405 euro). Le retribuzioni più basse per i cuochi si registrano a Torino (1.205 euro); Bari (1.116 euro); Cagliari (1.058 euro).Per quanto riguarda gli operai specializzati, le città in cui gli utenti dichiarano di percepire salari migliori sono Palermo, Bari e Milano, con una paga media di circa 1.600 euro mensili. Le città invece dove il lavoro di operaio specializzato viene retribuito peggio sono Bologna, Firenze e Napoli, dove la paga media risulta di 1.345 euro mensili. Per chi lavora come cameriere, sempre in base ai dati dichiarati su Applavoro.It, le città con la miglior retribuzione risultano essere Venezia e Firenze, che registrano una paga media di 1.402 euro mensili, contro una paga media di 941 euro mensili registrata a Palermo, Napoli e Torino. Esaminando i compensi degli infermieri, la retribuzione media nelle varie città d’Italia è abbastanza equilibrata, con Milano che registra la media più alta (1.460 euro mensili) ,mentre la più bassa risulta a Roma (1.350 euro mensili).Gli iscritti su Applavoro.It che lavorano come receptionist con la retribuzione più elevata, dichiarano di percepire una paga media di 1.400 euro mensili a Venezia e Roma. Mentre le città dove la paga media è più bassa sono Milano, Firenze e Napoli, con una media registrata di 1.100 euro mensili. Passando ai baristi, gli utenti che dichiarano di percepire un reddito maggiore lavorano a Firenze, Napoli e Bologna, con una retribuzione media di 1.225 euro mensili. Di contro le città con la paga media più bassa sono Palermo, Bari e Cagliari (1.025 euro mensili).