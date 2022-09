Rettifica – Caso Richetti, Lodovica Mairé Rogati: Mai avuta intenzione di denunciare Fanpage

In merito alla notizia pubblicata ieri ripresa da un take di agenzia diffuso dall’AdnKronos in merito al caso Richetti, precisiamo che, contrariamente a quanto riferito nel titolo (successivamente modificato), Lodovica Mairé Rogati non ha dichiarato di aver intenzione di denunciare il sito Fanpage.it ma di apprestarsi ad assumere iniziative per la sua “opportuna quanto necessaria tutela nelle apposite sedi giudiziarie”. Nella notizia si riportava testualmente la seguente dichiarazione di Lodovica Mairé Rogati all’AdnKronos: “In relazione alle notizie che sono state diffuse su numerose testate giornalistiche per cui il senatore Matteo Richetti sarebbe stato, sostanzialmente, oggetto di mia denuncia, rappresento doverosamente, sin d’ora, di non aver mai intrapreso alcuna iniziativa in tal senso, tantomeno di aver mai depositato denuncia-querela nei confronti del senatore”.