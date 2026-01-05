Return Academy, caccia ai laureati: disponibili 40 posti con borsa di studio

Obiettivo: formare figure professionali qualificate con competenze interdisciplinari in materia di gestione dei rischi da disastro, in contesti di cambiamento climatico. E’ la mission della Return Academy, giunta alla sua terza edizione. C’è tempo per proporre la propria candidatura fino alle ore 12:00 di giovedì 22 gennaio 2026. I posti disponibili sono 40. Il percorso didattico dell’academy – gratuito e con borse di studio – è articolato in 64 ore (da febbraio a marzo), si svolgerà prevalentemente presso il Polo di Fuorigrotta dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è rivolto a laureati di background differenziati.

La Return Academy fornisce conoscenze multirischio su scenari territoriali complessi, potenziali pericoli (alluvioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, inquinamento), soluzioni e strumenti (ad uso di enti pubblici e privati) per azioni mirati alla sicurezza e alla resilienza della collettività. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di età, laureati magistrali o laureati quadriennali (vecchio ordinamento), anche non in discipline tecniche. Il Bando, con tutte le informazioni sul percorso didattico e sulle modalità di selezione, è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.unina.it/ documents/d/guest/return_ academy_3_bando.