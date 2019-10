Revival Party chez Silvì…ieri come oggi 10 anni dopo!

E’ questo il titolo di un evento must di ottobre che si terrà nel cuore di Chiaia, in una delle boutique più ricercate e note di Napoli. Silvì, che tutte le ben informate in fatto di stile conoscono, è un luogo cult dove scovare pezzi unici appartenuti alla moda di precedenti collezioni o di quelle in corso e di varie griffes “riportati in auge” dalla sua proprietaria Silvia Crucioli da sempre appassionata di moda e sempre attenta a proporre chicche glamour senza età. Lei, dopo anni di formazione in giro per il mondo a fare ricerca, è stata la prima ad introdurre a Napoli questa idea vincente di indirizzo in cui incappare in capi prét a porter griffati e in ottime condizioni, abiti di alta moda così come accessori tra borse, cinture, scarpe. A testimonianza della scia di followers che si è creata nel tempo intorno a questo angolo di paradiso della moda di tutti i tempi, Silvì mercoledì 16 ottobre celebra i suoi 10 anni di attività, portati benissimo e sempre sull’onda delle collezioni di maggior successo in tema di usato d’autore. I nomi della moda più celebri, da Dior a Chanel, a Fendi, a Yves Saint Laurent faranno da contorno sofisticato ad un party unico nel suo genere, coordinato da Mila Gambardella e Cristiana Giordano di Le Mille Me Communication. Anche l’accompagnamento musicale non avrà confini di tempo e spazio grazie alla selezione di Fabio Cincini dj. Prelibatezze gastronomiche a cura di Cuori di sfogliatella e drink e bollicine a cura di Vini Carputo. Save the date: mercoledì 16 ottobre, ore 18 in via Martucci 109.