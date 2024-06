Rfi ottiene una commessa per il restyling di 17 stazioni ferroviarie

Continua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, per la riqualificazione e l’ammodernamento delle oltre 2.000 stazioni presenti su tutto il territorio nazionale. Nei giorni scorsi infatti – si legge in un comunicato – è stata aggiudicata una gara suddivisa in tre lotti da oltre 58 milioni di euro, finanziata anche con fondi Pnrr, per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione a edifici e aree esterne che interesserà 17 scali ferroviari, da Nord a Sud del Paese.

In particolare, nell’ottica di rendere le stazioni sempre più Hub di connessione urbana, saranno rinnovati i locali interni ai fabbricati viaggiatori, migliorata l’accessibilità in stazione attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificate le aree esterne.

I lavori interesseranno le stazioni di: