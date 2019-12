Rfi potenzia l’offerta dell’alta velocità: 26 treni in più a Napoli

“La stazione di Venezia Santa Lucia avrà 120 treni Av al giorno, 15 in più rispetto allo scorso anno. Milano centrale avrà come servizi Av 235 treni al giorno, con 17 convogli in più; Bologna 216, con 15 treni in più; Firenze 166 treni, con un aumento di 14; Roma Termini 282, +14; Napoli 155, +26. A queste si sommano Rho Fiera, con 42 treni al giorno; a Milano Rogoredo 130 soste al giorno, +34 rispetto allo scorso anno; Reggio Emilia 86, +17; Napoli Afragola 75 treni, con 23 in più rispetto al 2018”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi) spa, Maurizio Gentile, in audizione alla Camera davanti alla commissione Trasporti sui criteri e gli indirizzi per la formazione dell’orario ferroviario.