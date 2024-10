RFK Human Rights Italia, gli assi del progetto a Napoli

RFK Human Rights Italia, sede di Napoli, organizzerà per le scuole di Napoli, della Campania e del Sud Italia. Questi gli assi portanti del progetto: 1. corsi per insegnanti sui temi dei diritti civili, nella convinzione che l’informazione e la competenza da parte degli insegnanti sulle questioni dei diritti sia una componente essenziale per ogni successivo programma dedicato agli alunni e agli studenti; 2. corsi di educazione civica «CivicAttiva» 3. progetti per contrasto al bullismo e cyberbullismo; 4. il programma della RFK Italia denominato «Speak Truth To Power» (ideato da Kerry Kennedy) che comprende una rappresentazione teatrale, una mostra fotografica che raccoglie le fotografie di decine di difensori dei diritti umani; manuali educativi per le scuole dell’infanzia e primarie e per le scuole secondarie di I e II grado; 5. corsi brevi estivi a cui parteciperanno potenziali attivisti italiani (attivisti dei diritti, avvocati, operatori sociali, terzo settore, …) organizzati tra Firenze e Napoli, 6. speciali programmi di educazione civica per i ragazzi, contro la dispersione scolastica e per promuovere la partecipazione attiva dei più giovani alle decisioni che riguardano la vita delle proprie città e territori. Un primo programma è già previsto, grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti, per il prossimo biennio 2025-2026 nei Quartieri Spagnoli, a favore e in collaborazione con le scuole «Dalla Parte Dei Bambini», «Paisiello» e «Baracca». Nella sede di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, sarà promossa una storica iniziativa internazionale di RFK Human Rights, dedicata ad attivisti impegnati nelle aree di crisi del Mediterraneo e delle altre zone di guerra nel mondo, il cui impegno necessita di sostegno e che saranno ospitati in residenze temporanee nella sede di Napoli (d’intesa con organizzazioni internazionali, fondazioni, università).