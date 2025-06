“Ri-Valutare la sicurezza”, primo premio all’Iti “E. Fermi” di Bassano del Grappa

E’ stato il team di studenti dell’Istituto “E. Fermi” di Bassano del Grappa ad aggiudicarsi, per qualità del video e contenuto tecnico, la dodicesima edizione di “Ri.Valutare la sicurezza” il concorso nazionale ideato e promosso dall’istituto tecnico Galileo Ferraris di Napoli, quest’anno sul tema delle emergenze a scuola, per rilanciare, soprattutto nei giovani, la cultura della sicurezza nel mondo del lavoro e sviluppare l’educazione e il rispetto delle regole.

Il corto vincitore dal titolo “La sicurezza non si FERMI” degli alunni veneti simula un infortunio occorso a uno studente con una significativa riflessione sulla opportunità di apportare alcuni importanti correttivi alle procedure.

Tra gli obiettivi dell’ormai tradizionale iniziativa, anche la valorizzazione della creatività, delle capacità espressive e delle competenze comunicative nel lavoro di gruppo degli studenti e il rafforzamento dell’integrazione Scuola-Impresa-Territorio-Istituzioni.

Il Concorso, aperto a tutte le scuole secondarie di I e II grado d’Italia, è stato organizzato in collaborazione con la A.I.P.&.P. (Associazione Italiana Prevenzione e Protezione) in partenariato con Enti, Aziende, Organizzazioni, Associazioni impegnate e attive sui temi della sicurezza, contando su numerosi riconoscimenti di patrocinio morale.

Tra i partner di questa nella 12ª edizione, il MIM – Ufficio Scolastico Regionale Campania, l’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Napoli, l’Unione Industriali di Napoli, la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro Gruppo Mezzogiorno, la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Regione Campania, la T.S.M. Automotive Group, l’ACEN, l’ente di formazione Formedil Napoli, l’Associazione Nazionale Seniores Enel, la Federmanager Napoli, il Lions Club Acerra e la rete di imprese Asse 4.

L’evento finale svoltosi nell’Auditorium “G. Esposito” dell’Istituto Tecnico Napoletano ha visto salire sul podio della classifica scuole esterne al Ferraris, l’IIS “Angioy” di Sassari (SS) e l’IIS “8 Marzo-Lorenz” di Mirano (VE). Premio in denaro al primo classificato, targhe per il secondo e terzo classificato, numerosi i premi per studenti e tutor distintisi in tutte le categorie.

I lavori sono stati condotti e moderati dal presidente onorario della A.I.P.&.P, Maestro del lavoro Mario Rosario Corrente.

“Rilanciamo un tema da sempre caro al nostro istituto registrando intanto un interesse sempre significativo – sottolinea il vicario di Istituto Prof. Gennaro Borgia – nonostante gli impegni scolastici e del Pnrr. Come comunità scolastica da sempre impegnata su questo fronte, ci siamo e continueremo ad esserci”.