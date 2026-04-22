Riabilitazione 4.0: all’Hermitage Maugeri Napoli palestre tecnologiche con robotica e realtà virtuale

Robotica di ultima generazione, realtà virtuale immersiva e teleriabilitazione domiciliare. Sono le tre leve tecnologiche che l’ICS Hermitage Maugeri Napoli introduce nei propri percorsi di riabilitazione neuromotoria, con l’obiettivo di aumentare l’intensità del trattamento, personalizzare i percorsi e garantire continuità di cura tra ricovero e rientro al domicilio. Le nuove soluzioni sono state al centro del convegno “Tecnologie innovative a supporto dei percorsi riabilitativi assistenziali integrati dall’ospedale al domicilio”, ospitato dall’istituto partenopeo.

Al convegno hanno preso parte Luca Damiani, presidente esecutivo di ICS Maugeri Spa Sb, il dott. Christian Lunetta, direttore del dipartimento di riabilitazione neuromotoria Maugeri e nuovo direttore clinico e gestionale di ICS Hermitage Maugeri Napoli, l’ing. Giovanni D’Addio, responsabile del laboratorio di analisi del movimento e robotica Maugeri e il prof. Mauro Maniscalco, direttore scientifico di Irccs Maugeri Telese Terme e ICS Hermitage Maugeri Napoli.

È intervenuto anche il prof. Luca Padua, ricercatore e direttore ufficio 3 – direzione generale della ricerca e innovazione in sanità del Ministero della Salute, che ha sottolineato la necessità di lavorare per un sistema degli Irccs meno frammentato, capace di rispondere alla crescente domanda di salute, rafforzando la trasferibilità della ricerca verso il paziente e generando un impatto concreto sulla salute pubblica, con il Ministero nel ruolo di regia.

“L’ICS Hermitage Maugeri Napoli è un nuovo istituto che ci permette di continuare a crescere. L’ambito della robotica e della realtà virtuale è particolarmente sfidante e in Maugeri abbiamo l’opportunità di cogliere questo momento di fermento tramite l’implementazione di tecnologie innovative a beneficio del paziente, facendo anche ricerca. Il fattore umano non deve mai venire meno, specialmente nella riabilitazione. Il nostro auspicio è che la riabilitazione diventi una dorsale del Servizio sanitario nazionale e non solo una costola”, ha dichiarato Luca Damiani.

Nel corso dell’evento sono state presentate le evidenze disponibili sull’impiego della realtà virtuale e della robotica in ambito riabilitativo e condivise esperienze organizzative di modelli hub & spoke e di presa in carico domiciliare tecnologicamente assistita. L’incontro è stato anche l’occasione per discutere le implicazioni per il Servizio sanitario nazionale in termini di appropriatezza, sostenibilità ed equità di accesso.

Elemento di maggiore innovazione è il sistema robotico Moonwalker: una pedana omnidirezionale abbinata ad ambienti immersivi in realtà virtuale, che consente sessioni riabilitative in modalità dual task, con stimolazione contemporanea delle funzioni motorie e cognitive. Le applicazioni riguardano diverse patologie neurologiche e neurodegenerative. La tecnologia, presente in un numero limitato di centri clinici italiani, è ora disponibile all’ICS Hermitage Maugeri Napoli e in altri istituti del gruppo: gli Irccs di Telese Terme (BN), Bari, Milano e, a breve, anche a Tradate (VA).

A completare l’ecosistema viene introdotto nei percorsi di cura l’HomeKit per la teleriabilitazione domiciliare, strumento pensato per garantire continuità terapeutica tra ricovero e rientro al domicilio. Consente un supporto per trattamenti cognitivi, logopedici, posturali, facciali e respiratori, permettendo al paziente di replicare il piano riabilitativo individuale svolto in ospedale e consolidare i risultati anche dopo le dimissioni.

“La facilità d’uso dell’HomeKit teleriabilitativo rappresenta uno dei punti di forza della soluzione – ha commentato il dott. Christian Lunetta –: il paziente ritrova a casa modalità operative, strumenti ed esercizi già conosciuti durante il ricovero, favorendo familiarità, autonomia e aderenza terapeutica. Le sessioni possono essere svolte in autonomia, indossando sensori e con il supporto di un assistente interattivo. Grazie a un tablet integrato è possibile effettuare sedute in videoconferenza con il terapista, che può assumere il controllo del dispositivo da remoto e interagire in tempo reale con il paziente”.

L’investimento tecnologico nell’istituto napoletano si inserisce in un quadro regionale in cui l’accesso ai percorsi riabilitativi specialistici resta limitato. Un’analisi su dati amministrativi del Ssn relativa al periodo 2012-2019 evidenzia come, in Campania, meno dell’8% dei pazienti dopo un evento neurologico acuto, come l’ictus, acceda a un percorso riabilitativo entro un anno, contro una media nazionale del 10% e valori che, nelle regioni del Nord, raggiungono il 17%. L’introduzione di tecnologie avanzate all’ICS Hermitage Maugeri Napoli punta proprio a colmare questo divario, offrendo in loco risposte cliniche che molti pazienti campani hanno finora cercato fuori regione.

Soluzioni sempre più avanzate consentono di affiancare alla competenza clinica strumenti capaci di aumentare l’efficacia terapeutica, la precisione degli interventi, la motivazione del paziente e la misurabilità dei risultati. Allo stesso tempo, differenziare l’offerta assistenziale – mantenendo in presenza le attività che richiedono l’intervento diretto del professionista sanitario e trasferendo a distanza, sotto supervisione clinica, quelle eseguibili in sicurezza da remoto – può contribuire a rispondere alla domanda di posti letto in riabilitazione avanzata.

Maugeri, leader in Italia nella medicina riabilitativa e nelle cure specialistiche correlate, compie così un ulteriore passo nel proprio percorso di innovazione tecnologica applicata alla cura. L’istituto di Napoli si aggiunge agli altri 13 del gruppo recentemente potenziati con dotazioni di realtà virtuale e ai cinque Irccs Maugeri di Telese Terme (BN), Bari, Milano, Pavia e Montescano (PV), dotati di palestre robotiche sviluppate nell’ambito del progetto Fit4MedRob, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Un investimento che rafforza il posizionamento del gruppo tra i protagonisti della riabilitazione ad alta tecnologia e della medicina del futuro in Italia.