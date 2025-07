“Riabitare il Sud”, contro lo spopolamento bando da 8 milioni di euro 

Contrastare lo spopolamento del Mezzogiorno: è l’obiettivo del bando “Riabitare il Sud” lanciato dalla Fondazione con il Sud per sostenere gli enti locali più piccoli e le realtà di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia nella realizzazione di interventi di sviluppo locale che contribuiscano a rallentare il processo di abbandono, coinvolgendo attivamente le comunità locali e ponendo le basi per la loro rivitalizzazione.

La Fondazione con il Sud mette a disposizione otto milioni di euro che consentiranno di selezionare quattro progetti di sviluppo locale per la rigenerazione demografica e sociale dei territori. Un tema, questo dello spopolamento, che vede l’Anci da tempo coinvolta anche favorendo la diffusione di buone pratiche ed esperienze. Nello specifico, l’Anci contribuisce all’iniziativa diffondendo la conoscenza dell’iniziativa tra i Comuni, ma anche contribuendo alla valorizzazione e diffusione delle azioni condotte dai Comuni nell’ambito del bando.

Al bando Riabitare al Sud hanno partecipato 265 Comuni insieme a 204 enti di Terzo settore meridionali.