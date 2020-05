Riapertura dei ristoranti: video della Regione illustra le regole da seguire

In un video pubblicato sulla pagina facebook del Governatore della Campania De Luca indicate le modalità di riapertura delle attività di ristorazione in Campania a partire dal 21 maggio. Per i ristoranti dovranno essere assicurate le distanze di un metro tra le persone (schiena-schiena) e di un metro tra i tavoli, indicate a terra con apposita segnaletica orizzontale. Qualora il rispetto di tali distanze non sia possibile, sarà necessario utilizzare idonee barriere di protezione come pannelli di dimensione minima in altezza di 1.60 metri realizzati con materiali sanificabili, igienizzabili e non porosi. Non è consentito consumare alimenti in piedi, è consigliabile l’allestimento di zone di somministrazione all’esterno, favorire l’utilizzo di tovaglie monouso o sostituirle per ogni cliente, evitare la somministrazione di aperitivi con piatti condivisi, vanno eliminate modalità di servizio a buffet, applicare preferibilmente la modalità di prenotazione telefonica e digitale e sarà necessario mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per 14 giorni, adottare menù digitali oppure altri meccanismi informatici da inviare anche sui dispositivi dei clienti.

