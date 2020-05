Riaperture, De Luca “Non ho firmato l’accordo con il Governo”

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Campania non ha siglato l’accordo Stato-Regioni in merito alla riapertura graduale dopo il lockdown. Ad annunciarlo a “Mezz’ora in più” su Raitre il governatore campano Vincenzo De Luca che ha espresso perplessità sulla riapertura dei confini regionali. “Mi dicono che dal 3 giugno c’è il liberi tutti, io non so che cosa succederà il 3 giugno. Che significa il liberi tutti? Se il contagio viene contenuto va bene, ma se abbiamo livelli elevati di contagi no. Nel rapporto regioni-stato dobbiamo avere rapporti equilibrati, la Campania non è d’accordo, perchè – conclude De Luca – ritengo che sulle norme fondamentali debba pronunciarsi il ministero della Salute, non è accettabile che il governo scarichi sulle regioni le decisioni”.

(ITALPRESS).