Riapre Edenlandia con tutte le attrazioni: ok dalla Prefettura e nuova licenza dal Comune

Edenlandia torna da oggi con tutte le sue sedici attrazioni. Dopo il via libera della Commissione prefettizia è giunta anche la licenza definitiva da parte del Comune di Napoli. Ne dà notizia Gianluca Vorzillo, Ceo di Tanit e socio unico di New Edenlandia Spa. Si chiude così dopo poco più di un mese la vicenda che ha interessato lo storico Parco di divertimento di Fuorigrotta. Edenlandia già dallo scorso 21 marzo aveva ripreso l’attività ma con le sole giostre storiche, da oggi invece saranno fruibili tutte le sedici attrazioni del parco, con la sola eccezione di Dumbo e del Maniero dove sono in corso una serie di interventi di manutenzione ordinaria ed estetica. Edenlandia riapre così le porte a grandi e piccini e lo fa, sempre ad ingresso gratuito, con una serie di promozioni valide da oggi e fino al prossimo 4 maggio.