Riapre il Consolato greco a Torino

Il 28 Gennaio 2023, in Via Napione 33A, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Consolato Generale onorario di Grecia per il Piemonte e la Valle d’Aosta.Alla presenza S.E. Eleni Sourani, Ambasciatore di Grecia in Italia, e della vice Sindaca, Michela Favaro, è stato presentato ufficialmente il nuovo Console Generale onorario per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Fivos Valachis. Alla cerimonia, molto partecipata, ha preso parte la nostra Decano, Ioana Gheoghiascon una nutrita delegazione di consoli per congratularsi e dare, al nuovo collega, il benvenuto nel Corpo Consolare di Torino.