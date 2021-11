Riapre il Teatro 111, a Caserta dinner show con Gianluigi Lembo dell’Anema e Core di Capri

Oltre all’attesa per il lockdown e le restrizioni dovute alla pandemia, la città di Caserta attendeva già da tempo un ritorno ad eventi enogastronomici di spessore, abbinati a show coinvolgenti e a personaggi di chiara fama. L’art director di Teatro 111, Massimo Vecchione e la sua squadra operativa, dopo aver raccolto il successo dell’estate al Belvedere di San Leucio, tra concerti e spettacoli di richiamo, ha programmato un autunno particolarmente caldo nel locale di Via G.M. Bosco, coinvolgendo personaggi come Jerry Calà ed Erminio Sinni, veri e propri beniamini di chi ama un divertimento sano e da taverna e proponendo giovani talenti come il crooner Enrico Caruso.

Insieme a loro, due storiche figure del by-night elegante in regione ed oltre: Gigio Rosa e Gigi Soriani, padroni di casa ogni sabato e mastri di cerimonie. Sabato 20 novembre, l’attesa è alta per l’arrivo di Gianluigi Lembo, star dell’Anema e Core di Capri, che porterà in teatro, le atmosfere e l’entusiasmo tipico dell’isola dei faraglioni. Il Teatro 111, in poco tempo, si è imposto come meta perfetta per chi vuol passare una serata in un ambiente sano, adult oriented, davanti ad una cena gourmet proposta da chef selezionati.

Molti gli ospiti provenienti da ogni parte della Campania, a consacrare un successo fatto di cose semplici e genuine, senza mai dimenticare le norme antiCovid con ingresso GreenPass e distanziamento. Il Teatro 111 è un dinner-show, vincente formula importata dal famoso Liò di Ibiza e già gettonata con ottimo riscontro da location come “Teatro Posillipo” e “Ambasciatori” a Napoli, il “Rocce Rosse” di Vietri e molti altri. Oltre ad un cartellone di tutto rispetto che accompagnerà il pubblico fino all’estate, Teatro 111 ha in programma un ricco veglione di capodanno che si preannuncia già sold-out con largo anticipo.

La pagina Facebook di riferimento è fb.com/teatrocentoundici