Riapre La Corte degli Dei di Palazzo Acampora: lo chef Vincenzo Guarino torna in Campania

Il 16 aprile riaprono i cancelli de La Corte degli Dei, il fine dining del settecentesco Palazzo Acampora, raro esempio di dimora patrizia dell’alta costiera amalfitana.

Il Palazzo, storica residenza, ad Agerola, degli Acampora di Corfù, oggi è appannaggio di Giovanni Paone, discendente dell’antica casata che, giorno dopo giorno, profonde impegno e accuratezza, per renderla sempre più accogliente.

La stagione 2025 de La Corte si inaugura con un’importante novità: il rientro in Campania del rinomato chef Vincenzo Guarino, di ritorno da alcune stagioni in Umbria e dopo aver fatto brillare la stella Michelin nei ristoranti di Toscana e Lombardia e, prima ancora, in Campania stessa.

Guarino, da sempre orientato alla cucina Mediterranea, ha stilato un menu territoriale, con una particolare attenzione rivolta alle produzioni e alle coltivazioni della terra che spazia dai Monti Lattari alle due Costiere, l’amalfitana e la sorrentina.

Imprescindibile, nella sua cucina, il riferimento alla tradizione artigianale di Gragnano, capitale della pasta d’eccellenza; da quest’anno, motivo di particolare gratificazione è la possibilità di approvvigionarsi delle primizie dell’orto del Palazzo.

Nulla è stato lasciato al caso nell’organizzazione delle brigate, la bianca si è arricchita della presenza del sous chef Antonio Della Monica, con il quale lavorerà, fianco a fianco, lo chef Giuseppe Romano.

Dessert, pane e lievitati saranno affidati al pastry chef, Angelo Guarino.

A condurre la sala, il maître Luigi Capriglione, affiancato dal sommelier Antonio Iovine.

“Abbiamo arricchito la nostra proposta ampliando ulteriormente l’utilizzo di prodotti Dop e Igp” fa sapere Vincenzo Guarino “Dal Provolone del Monaco al Fiordilatte di Agerola, dalla pasta di Gragnano agli agrumi della Penisola sorrentina fino al pescato della Costiera amalfitana.”

Dal Menu di Primavera, evidenziamo: Il Cappuccino del Monaco, con spuma di Provolone del Monaco, patate viola e arancioni; la Pasta fresca a… tutto verde, ripiena di zucchine “alla Nerano”, con ortica e spinaci e barilotto di bufala; la Triglia alla sorrentina e l’Agnello in crosta di pane.

Molte le iniziative in programma per la nuova stagione, che vedranno la suggestiva Corte di Palazzo Acampora ospitare, come di consueto, eventi gastronomici e culturali.