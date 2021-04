Riapre la Reggia di Caserta: da oggi accessibili Parco reale e Giardino inglese. Dal 1 maggio anche gli appartamenti

Da oggi tornano accessibili il Parco Reale e il Giardino inglese della Reggia di Caserta. Da sabato 1 maggio anche gli Appartamenti Reali. E domani, pur se nel giorno ordinariamente di chiusura settimanale, il Complesso vanvitelliano resterà aperto eccezionalmente. L’istituto del ministero della Cultura, con il passaggio del territorio della Campania in zona gialla, riapre ai visitatori. Il Parco Reale e il Giardino Inglese saranno accessibili dalle 8:30. Parco Reale ultimo ingresso 18:00/chiusura 19:00; Giardino inglese ultimo ingresso 17.00/ chiusura 18.00. E’ interdetta l’area circostante la Peschiera Grande. Gli Appartamenti Reali accoglieranno il pubblico da sabato 1 maggio. Orario di apertura 9:30. Ultimo ingresso 18:45/chiusura 19:30. Negli Appartamenti Reali sarà possibile godere del nuovo allestimento di 21 opere della collezione Terrae Motus. Il percorso di visita arriva, nell’area dell’Ottocento, alla Sala del Trono. I visitatori, anche gli aventi diritto ad agevolazioni o gratuità, possono accedere alla Reggia di Caserta previa prenotazione online sulla piattaforma TicketOne (la bigliettazione in sede è sospesa, non e’ possibile acquistare alcun titolo di accesso all’interno del Complesso vanvitelliano). La prenotazione consente l’accesso da piazza Carlo di Borbone e da corso Giannone. Grazie alla collaborazione con il concessionario del servizio biglietteria, gli abbonati ReggiaCard 2021 e i titolari di vecchi abbonamenti Parc e ParcApp muniti di ristampa con codice a barre leggibile dai palmari all’ingresso non dovranno prenotare. Come da disposizioni governative e ministeriali, l’accesso ai luoghi della cultura il sabato e i giorni festivi e’ consentita “a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo”. Prenotazione/acquisto dei biglietti per il sabato e i giorni festivi non sono, dunque, permessi il giorno stesso