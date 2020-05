Riapre la rete dei DS Store per riscoprire la gamma E-Tense

Riapre la rete dei DS Store di tutta Italia, dando la possibilità ai propri clienti di tornare ad avere un contatto con i DS Expert Advisor e di poter vedere e toccare con mano la gamma DS, tra cui gli ultimi modelli lanciati che sono un pilastro della strategia di transizione energetica per il brand DS: DS 3 Crossback E-Tense, SUV compatto 100% elettrico e DS 7 Crossback E-Tense, l’interpretazione di DS Automobiles della mobilità con motorizzazione ibrido Plug-In. DS 3 Crossback E-Tense rappresenta la porta di ingresso verso la mobilità elettrica del futuro, grazie alla sua batteria da 50 kWh che garantisce 320 Km di autonomia e il motore da 100 kW, pari a 136 cv, che offre una guida dinamica e 100% green. La batteria può essere ricaricata all’80% in soli 30 minuti presso una colonnina fast-charge, dando serenità a chi deve percorrere lunghe tratte.

DS 7 Crossback E-Tense 4X4 unisce la possibilità di una mobilità libera e rispettosa dell’ambiente nell’uso quotidiano e la serenità di poter fare lunghi viaggi. La batteria da 13,2 kWh infatti offre un’autonomia di 58 Km in modalità Zero Emission, che coprono il tipico utilizzo cittadino e permettono di non avere limitazioni alla circolazione nelle città che impongono divieti per le auto non elettrificate. L’unione dei tre motori (un motore termico a benzina e due motori elettrici, posti sui due assali) la rendono un SUV con grandi prestazioni dinamiche, grazie alla potenza combinata di 300 cv e alla trazione integrale.

La riapertura dei DS Store avviene nel massimo rispetto e applicazione di tutti i protocolli sanitari previsti al livello più alto possibile di sicurezza.

Il periodo di Lockdown ha contribuito all’evoluzione dei servizi esclusivi messi a disposizione dei clienti, incluso il DS Online Store, consultabile all’indirizzo dsonlinestore.dsautomobiles.it, che presenta tutte le vetture attualmente disponibili presso la rete dei dealer dando la possibilità di consultarne le caratteristiche, il prezzo e un simulatore per le diverse soluzioni di finanziamento.

Resta valida per coloro che la desiderassero l’opzione del DS Delivery Valet, servizio che permette la consegna dell’auto a un indirizzo a scelta del cliente, rispettando le precauzioni necessarie e attivando un processo di sanificazione dell’impianto di climatizzazione ed igienizzazione dell’abitacolo prima della consegna, garantendo al cliente la massima sicurezza e protezione. Dopo la consegna a domicilio, affidata a un trasportatore specializzato, è prevista la presentazione dell’auto e la spiegazione di tutte le caratteristiche che rendono un modello DS unico. Questa fase della consegna può essere gestita direttamente dal DS Expert Advisor attraverso una video call in diretta, che permette al cliente di avere i nostri esperti a completa disposizione per tutto il tempo necessario alla scoperta della tecnologia e dello stile a bordo della sua nuova DS.

(ITALPRESS).

L’articolo Riapre la rete dei DS Store per riscoprire la gamma E-Tense proviene da Italpress.