Riapre la Statale “Amalfitana”. Anas: Liberazione dai disagi. Sindaco: In anticipo grazie a collaborazione istituzionale

“E’ una riapertura che consideriamo una sorta di liberazione dai disagi che il territorio ha subito. Amalfi non si poteva abbandonare”. Lo ha detto Claudio Andrea Gemme, presidente di Anas, alla cerimonia di riapertura della strada statale 163 “Amalfitana” nel tratto danneggiato da una frana lo scorso 2 febbraio. “Siamo riusciti a superare questi disagi – ha spiegato Gemme – con un team veramente fantastico e con una grande sinergia che siamo riusciti a realizzare con Comune e Regione. L’obiettivo è stato raggiunto anche in anticipo e questo è un esempio che vorremmo mutuare e trasferire in tante altre realtà a livello nazionale”.

“Grazie alle istituzioni che ci sono state vicine, in quei giorni dopo la frana ho sentito forte la presenza dello Stato”. Lo ha detto Daniele Milano, sindaco di Amalfi, intervenendo alla cerimonia di riapertura della strada statale Amalfitana nel tratto distrutto da una frana lo scorso 2 febbraio. “Nei giorni successivi – ha ricordato Milano – ho visto la mano delle istituzioni con un tavolo tecnico organizzato dalla Regione Campania in cui è stato impresso un indirizzo chiaro per risolvere il problema in maniera decisa. Ringrazio Anas che ha offerto una collaborazione eccezionale, senza la quale non saremmo qui a parlare di lavori finiti in anticipo rispetto ai programmi, e ringrazio la popolazione che ha avuto pazienza in questi mesi, ha visto il lavoro alacre di tutte le maestranze impegnate notte e giorno per far sì che la Costiera amalfitana ritornasse unita con l’unica arteria di collegamento tra tutti i comuni. E’ una giornata di gioia che ci dice che si può fare, si può portare a compimento un’opera pubblica nei tempi, ci può essere collaborazione istituzionale”.