Riaprire sì, ma in piena sicurezza

di Claudio Pisapia*

Noi interveniamo a tutela delle Imprese aderenti e non, ma soprattutto per salvaguardare chi deve aprire in questa fase 2, uscire e lavorare in un minimo di sicurezza (anche se la sicurezza totale non è garantita al 100% nemmeno rispettando i dettami del dpcm).

Riteniamo stucchevoli le polemiche fatte dalle associazioni che conservano solo il nome e non hanno grossa rappresentanza e la esercitano anche male.

Sia in Campania che in tutto il territorio nazionale si stanno contando e piangendo i danni causati dalle prese di posizioni di queste pseudo grandi Associazioni: Bergamo Brescia Milano Venezia e in altre zone d’Italia relativamente alla conclusione dei saldi il 27 e 28 febbraio ultimo scorso e dai ritardi relativi alla chiusura delle fabbriche al Nord, per non parlare della diatriba sulla chiusura dei cantieri che si sta reiterando per la riapertura.

Ora, relativamente alla fase 2 secondo il nostro umile parere già comunicato alle nostre aziende su tutto il territorio nazionale, corroborato da medici ed esperti del settore, non si deve lasciare nulla di intentato, si deve aprire in sicurezza nel rispetto delle norme e soprattutto con i dati sanitari e clinici chiari e che garantiscano l’autotutela e la tranquillità di chi si può incontrare.

Pertanto si chiede alle istituzioni, governo nazionale e Regione, di garantire le analisi di base sierologiche e i tamponi (coinvolgendo i laboratori che sono in grado di operare) oltre che per coloro che lavorano nelle strutture sanitarie anche per i dipendenti delle aziende più esposte al contatto con il virus per motivi contingenti di lavoro.

Le nostre imprese sono disposte a contribuire e sostenere le analisi sierologiche per la ricerca degli anticorpi, in modo da sapere se si è avuto il virus, se si è superato, o è ancora in atto e poi magari effettuare i tamponi.

Detto questo si raccomanda la massima cautela nel rispetto della vita altrui con l’attenzione oltre che all’aspetto primario sanitario che è fondamentale; merita approfondimenti anche l’aspetto dell’assistenza economica, cercando di rivedere i provvedimenti per il piccolo imprenditore, relativamente agli aiuti a fondo perduto di somme pur minime 5mila o al massimo 10mila potrebbero rappresentare un momento di tranquillità rispetto al pressing per la riapertura.

*direttore generale di FederComTur