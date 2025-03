Riarmo o difesa comune: a rischio la tenuta dell’Unione europea

di Simone Sparano

L’Unione europea sta attraversando una fase di trasformazione strategica, causata dal disimpegno degli Stati Uniti dagli scenari internazionali, in particolare dall’Ucraina. L’Ue ha sempre contato sul supporto statunitense per garantire la sicurezza ai confini del continente e sugli scenari internazionali. La Russia ha sempre fatto sentire la sua presenza minacciosa sui paesi baltici, dell’ex cortina di ferro, nonché sulla Finlandia e perfino sulla Svezia. Negli ultimi anni, questi paesi hanno manifestato nervosismo e iniziato a prendere più seriamente le minacce oltre confine, esprimendo i propri timori all’interno dell’Ue.

Lo scenario internazionale è cambiato drasticamente dopo l’aggressione all’Ucraina, e tutte le inquietudini sono diventate realtà. Il blocco transatlantico ha reagito senza esitazione.

Nelle ultime settimane tutto cambia, la decisione del governo Usa di contingentare e rivedere la propria presenza internazionale, in particolare in Ucraina, costringe l’Europa ad affrontare il tema dell’autonomia della difesa e a fare i conti con un tema su cui non si è mai voluto concretamente trattare. I vertici europei avevano sempre evitato di confrontarsi con la questione difesa, sapendo di rischiare di toccare un vespaio, ma l’allontanamento dalla nuova amministrazione statunitense li ha costretti all’inevitabile.

D’urgenza, la Commissione ha messo sul tavolo un dossier e subito i diversi stati membri, in particolare quelli più lontani dal confine est, hanno sollevato lo scudo della crisi energetica, sempre causata dal conflitto russo-ucraino, che aveva già messo a dura prova l’economia e l’industria europea, riportando lo spettro della recessione. Diversamente, i paesi più coinvolti chiedono a gran voce una reazione rapida, quelli più grandi vedono un’opportunità di ripresa dell’industria pesante. Insomma, tutti hanno la loro visione e le loro esigenze e al contempo devono fare i conti con opinione pubblica ed equilibri interni.

Gli analisti iniziano a valutare gli scenari, da cui vengono a galla più problemi che risposte. A questo punto la Commissione europea, ritendo che il riposizionamento USA e il persistere delle minacce russe creino le condizioni per un imminente scontro bellico, annuncia un piano di riarmo senza precedenti, il “ReArm Europe”, che prevede un massiccio incremento della spesa per la difesa nazionale, con conseguenze significative sia a livello europeo che nazionale. La Commissione ha proposto, infatti, un piano da 800 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, finanziato attraverso un mix di prestiti comuni e aumenti della spesa nazionale per la difesa. Di questi, 650 miliardi saranno generati dagli Stati membri aumentando la spesa per la difesa fino al 1,5% del PIL annuo, mentre i restanti 150 miliardi proverranno da un nuovo strumento finanziario che consente alla Commissione di emettere obbligazioni sui mercati internazionali.

Le priorità del Piano includono investimenti in sistemi di difesa aerea, droni, armamenti, mobilità militare e capacità cibernetiche. Per facilitare tali investimenti, l’UE ha attivato una clausola di deroga al Patto di Stabilità e Crescita, consentendo agli Stati membri maggiore flessibilità fiscale.

La grande industria militare fa un balzo sui mercati del 14%, gli esperti peraltro parlano di un forte impulso al settore tecnologico, il dual-use e i colossi della difesa. Tuttavia, altri sollevano profonde critiche sulla natura dell’Unione e sull’incompatibilità di questa scelta rispetto alle basi fondatrici della stessa. Parte dell’opinione pubblica inizia timidamente a mostrare stanchezza per lo stato prolungato di guerra ed è confusa nel vedere uno sforzo così importante che, a giudizio di molti, potrebbe essere impegnato per rilanciare settori in crisi come quello automobilistico.

Pur non volendo considerare le sole implicazioni ideologiche, il riarmo rappresenta una sfida per i paesi con alti livelli di debito pubblico. La necessità di un equilibrio tra sicurezza e sostenibilità economica sarà cruciale nei prossimi anni. Per l’Italia, il riarmo europeo rappresenta una sfida significativa. Attualmente, il nostro paese destina circa l’1,6% del PIL alla difesa, al di sotto degli obiettivi Nato del 2%. L’incremento richiesto comporterà un aumento delle spese pubbliche che potrebbe scontrarsi con le resistenze dell’opinione pubblica e le limitazioni economiche.

Altri si trincerano dietro la speranza di un ripensamento degli Stati Uniti o di un accordo di pace e stabilità per tutti. Risultato: Parlamento europeo spaccato, tentativi di riordino tra gli Stati membri e alleanze trasversali, cittadini sempre più confusi e serio rischio alla tenuta dell’UE.

Tutto il dibattito sembra concentrarsi su due approcci che sembrano essere complementari: il riarmo nazionale e la difesa comune. Sebbene entrambi mirino a rafforzare la sicurezza del continente, hanno implicazioni diverse e sono più vicini a sensibilità alternative. I due orientamenti si differenziano profondamente per obiettivi, modalità di attuazione e livello di integrazione tra gli Stati membri.

Il “riarmo” certamente va nella direzione dell’aumento della spesa militare da parte dei singoli Stati Membri, con i paesi che devono potenziare le proprie capacità militari nazionali per rispondere alle nuove sfide globali, portando a un maggiore individualismo. La difesa comune, invece, rappresenta un approccio più integrato e ambizioso. L’obiettivo è creare una struttura di difesa condivisa, capace di agire come un’entità unica sullo scenario internazionale. Questo richiede non solo un coordinamento tra gli Stati membri, ma anche lo sviluppo di capacità militari congiunte e un comando strategico unificato.

Da parte degli europeisti più convinti sembra che questa sia la strada principale da percorrere, mentre gli Stati membri sembrano prediligere il riarmo, ed è ciò che porta uno scostamento tra Commissione/Consiglio e lo stesso Parlamento.

Restano le grandi incertezze, a ragione ci si chiede se tutte queste risorse non facciano involontariamente il gioco degli stessi Usa e di altre economie, se i paesi europei siano capaci di produrre armamenti anziché importarli e se vi sia un’indipendenza tecnologica che non li renda ancora più subalterni a questi paesi.

È certo che l’auspicio di tutti sia la pace e la sicurezza, ma la storia insegna che la stessa si debba costruire e che la fase più lunga che il mondo occidentale ha vissuto è stata sempre garantita dalla contrapposizione di forze quasi omogenee che sapevano di non poter mai superare un limite invalicabile di un nuovo conflitto mondiale.

L’unica evidenza è che ci si debba dotare di una visione geopolitica condivisa e di strumenti operativi comuni per affrontare le minacce globali in modo più efficace. Nonostante queste differenze, “riarmo” e difesa comune non sono necessariamente in contrasto tra loro. Al contrario, possono essere complementari. Un rafforzamento delle capacità militari nazionali attraverso il riarmo può rappresentare il primo passo verso una maggiore integrazione nella difesa comune europea. Tuttavia, il successo della difesa comune dipenderà dalla volontà politica degli Stati membri di cedere parte della loro sovranità in materia di sicurezza e dalla capacità dell’UE di sviluppare meccanismi decisionali efficienti.

È indiscutibile che il “riarmo” europeo segna un momento cruciale per l’Unione Europea e i suoi Stati membri. La chiave sarà trovare un equilibrio tra le esigenze di sicurezza, quelle economiche e quelle ideologiche, garantendo che gli investimenti nella difesa siano sostenibili e contribuiscano a una crescita inclusiva a lungo termine. Sul fronte più politico, questa fase potrebbe essere l’opportunità per ricompattare lo spirito europeo e superare le divisioni, lanciando una fase di rifondazione e facendo un passo verso l’integrazione e la coesione, un’Europa diversa che rema verso uno stato delle nazioni.