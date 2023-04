Ricantanapoli, da stasera su Crc il nuovo talk di Umberto Russo

Da stasera e per tutti i giovedì dalle 21 alle 22:30 parte su Crc “Ricantanapoli” il nuovo talk show sulla canzone napoletana ideato e condotto da Umberto Russo con la partecipazione straordinaria di Federico Vacalebre. Il programma andrà in onda in tv sul canale 188 del digitale terrestre, su Dab e sulle frequenze Fm in tutta la Campania (94.3 Napoli Camaldoli; 93.9 Napoli Caserta; 102.8 Salerno; 91.8 Avellino; 87.8 Benevento; 104.4 Ischia; 101.4 Cava).

Il format, prodotto dall’emittente radiotelevisiva, farà un vero e proprio viaggio nella melodia partenopea da Salvatore Di Giacomo a Geolier nel corso del quale si esibiranno dal vivo i più grandi interpreti della canzone napoletana.

Novanta minuti di spettacolo con canzoni dal vivo, omaggi ai più grandi interpreti della musica, interviste esclusive ed una rubrica dedicata agli artisti “indimenticabili dimenticati” che hanno scritto la storia della melodia partenopea. Spazio anche ai giovani emergenti che cercano di affermarsi sul panorama canoro napoletano e nazionale.

L’ospite della prima puntata sarà l’artista Andrea Sannino che presenterà “mosaico” il suo nuovo lavoro discografico e canterà dal vivo i nuovi brani in anteprima televisiva nazionale.