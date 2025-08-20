Riccardo Bellini è il nuovo ceo di Valentino, lo rende noto la maison romana. La sua nomina sarà effettiva dal 1° settembre. Bellini, riporta Vogue, lascerà l’attuale incarico di amministratore delegato di Mayhoola for Investments, la società madre di Valentino e Balmain, e si ritiene che la carica rimarrà congelata. “Con la nomina di Riccardo, stiamo accelerando il percorso di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la maison verso il futuro e ne amplificheranno l’identità unica”, ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, presidente di Valentino. Bellini ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una maison iconica che fonde una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l’ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team Valentino per celebrare i valori senza tempo della maison e scrivere il suo prossimo capitolo”.