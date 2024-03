Riccardo de Grenet nuovo direttore delle vendite di Pluxee Italia

Riccardo de Grenet è Sales Director di Pluxee Italia, partner leader per i benefit e il coinvolgimento dei dipendenti che apre un mondo di opportunità per vivere al meglio ciò che conta davvero per ognuno di noi. Il manager, che subentra e riporta direttamente a Tommaso Palermo, nominato a settembre 2023 Ceo di Pluxee Italia, definirà la strategia commerciale per il mercato italiano per sostenerne la crescita e guiderà un team operante tra la sede di Milano e tutto il territorio nazionale.

de Grenet è approdato in Pluxee Italia come Sales Director con un’esperienza consolidata e dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali in importanti realtà aziendali all’interno dei comparti digital, tech e Telco. In seguito a una formazione accademica in Business Administration conseguita presso l’Università Bocconi, de Grenet ha costruito un ricco bagaglio professionale assumendo ruoli di responsabilità e manageriali nell’ambito commerciale all’interno di aziende di livello internazionale come Vodafone Italia, ed innovative come SCLAK e Infobip.