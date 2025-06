Riccardo Maria Iorio rieletto presidente di Federfarma Napoli

Riccardo Maria Iorio sarà il presidente di Federfarma Napoli per i prossimi 4 anni. A sancirlo il voto dei titolari di farmacia napoletani che hanno scelto i consiglieri che rappresenteranno le 841 farmacie di Napoli e provincia con le elezioni svoltesi sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 giugno. Il primo consiglio direttivo dei neoeletti ha confermato all’unanimità la fiducia al presidente uscente Riccardo Maria Iorio. Confermati anche Pier Paolo Viviani quale vicepresidente, Sergio Brignola come segretario, ed il tesoriere Paolo Finelli. “Abbiamo, di fatto, riconfermato il Consiglio uscente con qualche piccolo avvicendamento nella lista che ha sostenuto la mia candidatura, commenta il presidente Iorio. “La grande partecipazione al voto con oltre il 60% dei titolari di farmacia, nonostante ci fosse un’unica lista in campo, conferma che i colleghi abbiano apprezzato il lavoro svolto da questo gruppo dirigente. Abbiamo di fronte a noi altri 4 anni di lavoro che non potrà che essere in continuità con quanto fatto in precedenza, ovvero affermare sempre più il ruolo della farmacia quale sentinella sanitaria sul territorio – sottolinea – I farmacisti napoletani hanno riconosciuto lo sforzo profuso dalla dirigenza che in questi anni ha saputo dapprima affrontare l’emergenza pandemica e, successivamente, affermare il ruolo della farmacia. Le farmacie napoletane, infatti, prime in Italia, si sono fatte trovare pronte per la somministrazione dei vaccini. Un’esperienza, seppur drammatica e, speriamo, irripetibile che è però servita a mettere finalmente in moto i servizi in farmacia”. “Oggi in tantissime farmacie napoletane – prosegue Iorio – è possibile effettuare elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, spirometria; è capitato già diverse volte che un elettrocardiogramma effettuato in una farmacia napoletana abbia consentito di individuare un infarto in corso, salvando così la vita ai cittadini. La parola d’ordine per i prossimi anni sarà prevenzione: vogliamo che i cittadini vengano sempre più in farmacia a chiedere salute prima ancora che medicine. Proprio la settimana scorsa si sono tenuti qui a Napoli gli Stati generali della Prevenzione alla presenza anche del presidente Mattarella: anche in quell’occasione è stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle farmacie”. “Collaboreremo, ancor di più con le Asl e la Regione Campania – conclude Iorio – anche per implementare gli screening, in particolar modo quello del cancro al colon retto che in questo momento vede noi campani un po’ più “reticenti”. Val la pena ricordare che un semplice test può salvare la vita: la rete capillare delle farmacie serve anche a questo, ovvero trasmettere ai tanti cittadini che quotidianamente si rivolgono a noi con fiducia, la giusta cultura della prevenzione”.