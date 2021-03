“Gli Stati Generali per il Sud promossi dal ministro Mara Carfagna rappresentano un prezioso punto di partenza per fare meglio e bene. Ora si scriva la strategia per il Recovery Fund e per i Fondi Ue. Soprattutto servono nuove regole per la distribuzione della spesa corrente”. Così su Twitter Riccardo Maria Monti, manager ed imprenditore che oggi guida L’Interporto Sud Europa.