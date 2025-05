Riccardo Viani Ceo, cambio di passo per Sperlari

Riccardo Viani è il nuovo Ceo di Sperlari, gruppo che raccoglie brand come Sperlari, Saila, Galatine, Dietorelle, Dietor, Paluani e Antica Erboristeria. Il manager, entrato in Sperlari nel 2008 e dal 2010 nel ruolo di sales director, prende così il posto di Bernadette Bevacqua, nominata a fine 2022. La nomina di Viani, si legge in una nota, “rappresenta una scelta di continuità e visione”.

“La tradizione è un patrimonio essenziale per Sperlari, che deve evolvere insieme all’innovazione”, afferma Viani. “In un mercato in continuo cambiamento e caratterizzato da forti discontinuità, è fondamentale creare valore e restare connessi con il consumatore. Il nostro obiettivo sarà valorizzare ciò che ci rende unici, con una strategia coerente e aperta al futuro. Nei prossimi giorni inizieremo a dare forma concreta a questo percorso, con importanti novità”.