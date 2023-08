Riccardo Zebro, a New York trovato morto in casa il giovane chef milanese

E’ stato trovato morto a 34 anni nella sua casa a New York Riccardo Zebro, lo chef originario di Cassina de’ Pecchi, Milano. lo riporta Milano Today. Le cause della morte non sono ancora state stabilite. Zebro si era trasferito a New York nel 2016 e al momento era direttore esecutivo del ristorante Sant’Ambroeus del West Village nella Grande mela. “È con immenso dolore che apprendo la notizia della perdita di un grande chef e amico conosciuto nella grande Mela. Ciao Ricky. Sei stato tra i primi chef di NYC a darmi una mano e credere in Simon”, scrive su Facebook l’amico e foodblogger Simone Gusto. “Voglio ricordarti così Riccardo Zebro…una persona di una umanità impressionante, un grande Chef, un giocherellone… Stupendi gli anni passati insieme a Bermuda con Gionata Serbelloni, Guido Brambilla. Uno dei pochi a chiamarmi Paolone…Mancherai tanto ma sarai sempre con me”, è invece il messaggio di cordoglio che lascia sui social il collega Paolo Lovari. Anche il comune di Galliavola, in provincia di Pavia, ha rivolto un pensiero al padre di Zebro, Giancarlo, sulla pagina Facebook: “L’amministrazione comunale, la dipendente e tutti i collaboratori porgono al nostro Giancarlo Zebro ed a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze per la prematura perdita del suo amato figlio Riccardo”.