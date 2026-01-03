Ricchezza, da Musk a Bezos i super-miliardari crescono ancora: spinta da mercati e intelligenza artificiale

Nel 2025 la ricchezza dei 500 uomini più facoltosi del pianeta ha registrato un aumento senza precedenti. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, citato da Bloomberg, i patrimoni complessivi sono cresciuti di 2,2 trilioni di dollari, arrivando a quota 11.900 miliardi. A spingere la crescita sono stati l’andamento positivo dei mercati finanziari, il rally delle criptovalute e dei metalli preziosi e soprattutto l’espansione del settore dell’intelligenza artificiale. L’ascesa è iniziata dopo le elezioni presidenziali statunitensi di fine 2024, vinte da Donald Trump, e ha superato anche una fase di forte turbolenza nell’aprile 2025, quando l’annuncio di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti aveva provocato un crollo dei mercati paragonabile a quello dei tempi del Covid.

I principali beneficiari sono stati ancora una volta i grandi nomi della tecnologia americana. Circa un quarto della nuova ricchezza si è concentrata nelle mani di sole otto persone, tra cui Larry Ellison di Oracle, Elon Musk di Tesla, Larry Page di Alphabet e Jeff Bezos di Amazon. Musk ha mantenuto il primato di uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato in 622,7 miliardi di dollari a fine anno, in aumento di oltre 190 miliardi grazie anche alla valutazione di SpaceX salita a 800 miliardi. Alle sue spalle si collocano i cofondatori di Alphabet, Page e Sergey Brin, Bezos ed Ellison. Quest’ultimo è stato indicato da Bloomberg tra i protagonisti del 2025: la sua ricchezza è cresciuta di 57,7 miliardi, toccando i 249,8 miliardi, sostenuta dal balzo delle azioni Oracle legato ai piani sull’intelligenza artificiale, che per un breve periodo gli hanno permesso di superare Musk in cima alla classifica.

