Ricci “Importante investire in transizione sostenibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Nel 2023 Sace ha contribuito con 55 miliardi di operazioni che hanno portato a realizzare circa 150 miliardi di investimenti e progetti. Molti di questi sono stati in Italia, soprattutto per far fronte al percorso di transizione sostenibile. Gli investimenti in sostenibilità fanno sì che le aziende italiane diventino via via più competitive”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sace, Alessandra Ricci, a margine della presentazione del Doing Export Report 2024.

