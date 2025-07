Ricci “Subito sì al Milan, il momento migliore della mia carriera”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ il momento migliore della mia carriera. Il Torino mi ha dato tanto, ho ringraziato il club, ho parlato con tante persone che mi hanno accompagnato in questo mio percorso, ma penso di aver fatto un passo importante, sono in un club che ha una grandissima storia. Un club di grande prestigio a livello mondiale, sono qui per ripagare la fiducia e farò del mio meglio”. Così il nuovo centrocampista del Milan, Samuele Ricci, nel giorno della sua presentazione alla stampa.

“Gabbia mi ha parlato della società e dello spogliatoio, parlandomi benissimo dell’ambiente e mi sono reso conto subito di trovarmi in una famiglia, tutti remano nella stessa direzione per farci rendere al meglio. Non ho esitato neanche un secondo nel dire sì al Milan, spero di ripagare la fiducia in campo e nei comportamenti”. A presentare il nuovo centrocampista il direttore sportivo del club, Igli Tare.

“Samuele è un centrocampista moderno che ha tanta personalità, nella passata stagione è stato il capitano del Torino, dimostrando qualità in campo e fuori, vanta anche 10 presenze in Nazionale e ha dimostrato di meritare questa maglia – spiega il ds rossonero -. Per noi è un investimento per il presente e per il futuro. Ci teniamo, pensiamo che possa diventare un giocatore importante e un punto di riferimento”.

Stesse ambizioni per l’ex Toro che ha subito trovato il feeling giusto con Massimiliano Allegri. “L’impatto con il mister è stato super positivo, è un ottimo tecnico, tra i più vincenti, è sempre molto solare come siamo noi toscani, con la battuta sempre pronta, andiamo molto d’accordo. Non abbiamo parlato della mia posizione, io mi sento a mio agio come mediano in un centrocampo a tre, mi piace tenere palla, ma se il mister me lo chiede gioco anche come terzino”. Tra i nuovi compagni “la curiosità maggiore era quella di conoscere Leao, da avversario vedi che ha qualcosa in più rispetto agli altri, poi lo conosci e capisci che tutte le voci che ci sono sul suo conto non sono assolutamente vere, è un bravissimo ragazzo”, ha spiegato Ricci che punta ad avere un ruolo importante anche in Nazionale. “Il Milan può essere fondamentale per il mio cammino in azzurro, è il posto giusto per migliorarsi e crescere. So di aver fatto un grande passo avanti, che mi allenerò con giocatori molto forti e che ci sarà grande competizione, ma anche che andrò incontro anche ad alcune difficoltà. Ho già sentito mister Gattuso, abbiamo avuto una chiacchierata veloce al telefono: mi ha fatto molto piacere”. Così come sarà felice di giocare al fianco di una stella del calcio mondiale come Luka Modric. “Se me l’avessero detto tempo fa che avrei giocato con lui nomn ci avrei creduto. E’ uno dei centrocampisti più forti al mondo, potrò confrontarmi con lui e imparare tante cose in campo e fuori. Dovrò assorbire come una spugna tutto quello che potrà trasmettermi e che sarà utile per la mia carriera. Da lui come dagli altri compagni”, ha aggiunto Ricci che conclude fissando l’obiettivo della stagione: “Sarà importante tornare in Europa”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).