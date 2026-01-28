Ricerca, 136 progetti di frontiera: finanziamenti Ue da 150mila euro

Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha presentato i risultati della sua ultima tornata di sovvenzioni Proof of Concept 2025, assegnando a 136 progetti un finanziamento di 150 mila euro ciascuno. “Il finanziamento contribuirà a colmare il divario tra scoperte rivoluzionarie e il loro utilizzo pratico o commerciale nella vita quotidiana, contribuendo a stimolare la crescita e gli investimenti. Queste sovvenzioni portano il numero totale di progetti finanziati nell’ambito del programma Erc 2025 a ben 300, con un budget di 45 milioni di euro da Horizon Europe, il programma quadro dell’Ue per la ricerca e l’innovazione”, ha spiegato la Commissione.

Nel 2025, queste sovvenzioni hanno sostenuto una vasta gamma di progetti. Tra i punti salienti figurano l’utilizzo di immagini satellitari e intelligenza artificiale per valutare i danni causati dalla guerra, tecniche pionieristiche a ultrasuoni per la visualizzazione in tempo reale dei più piccoli vasi sanguigni di un rene umano e lo sviluppo di metodi economicamente vantaggiosi per proteggere gli edifici dai terremoti in regioni a rischio. “Inoltre, i progetti in corso studiano trattamenti rigenerativi ispirati alla biologia unica della talpa nuda per riparare i cuori danneggiati e approcci innovativi per ridurre l’attrito e l’usura delle macchine formando strati protettivi di carbonio durante l’uso regolare”, ha spiegato la Commissione. Il programma Erc di quest’anno ha previsto due round di bandi, per un totale di 879 proposte valutate. I 300 nuovi beneficiari provengono da 23 Stati membri dell’Ue e Paesi associati, con la più alta concentrazione di progetti in Germania (51 sovvenzioni), Spagna (42), Italia (33) e Regno Unito (31).