Ricerca, 400 mln a 16 Data Manager under 40: coinvolto anche il Pascale

Roche premia i 16 vincitori under 40 della prima edizione del Bando “Roche per la ricerca clinica” a supporto delle figure di Data Manager, per un finanziamento complessivo di 400.000 euro. Grazie al Bando, i Data Manager vincitori potranno operare nell’ambito della ricerca clinica per 12 mesi presso enti pubblici o privati, consolidando le proprie competenze per gestire al meglio gli studi clinici. Con l’occasione e’ stata lanciata la nuova edizione del Bando, che si apre anche agli infermieri di ricerca.

L’avviso ha voluto sostenere e promuovere l’inserimento di figure professionali esperte e qualificate che, anche in risposta alla regolamentazione europea nell’ambito della ricerca, sono sempre piu’ richieste: i coordinatori di ricerca, chiamati anche Data Manager, che sono il punto di riferimento per il coordinamento delle diverse attivita’ e risorse coinvolte all’interno dei trial clinici.

L’essenzialita’ della figura di coordinatore di ricerca, che pur esistendo da tempo ha iniziato ad essere riconosciuta solo di recente, e’ ormai evidente a livello nazionale non solo per l’ordinaria gestione del dato, ma soprattutto per il coordinamento delle procedure e di tutto il personale coinvolto nei trial clinici. Gli Enti vincitori, infatti, provengono da diverse regioni d’Italia: dall’Ospedale Maggiore (AUO) di Novara all’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) di Palermo, dallo Spedali Civili di Brescia al Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca (GOIRC) di Parma, proseguendo con la Fondazione Italiana Linfomi (FIL ONLUS) e l’Azienda Ospedaliera Antonio e Biagio Arrigo di Alessandria, l’Azienda Sanitaria Regionale Unica (ASUR Marche3), l’Ospedale di Monza, il Pascale di Napoli, l’Ospedale Sant’Anna di Ferrara, la Fondazione GONO (Gruppo Oncologico del Nord Ovest), l’Ospedale San Martino e Galliera di Genova.