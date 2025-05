Ricerca, a Giada Sebastiani il Premio “Ingegno Italiano” in Canada

Per questa seconda edizione, il premio è stato assegnato alla prof.ssa Giada Sebastiani della McGill University per il suo eccezionale contributo alla traduzione di scoperte epidemiologiche, diagnostiche e interventistiche e per il ruolo essenziale svolto nell’orientare la politica governativa verso soluzioni efficaci per i pazienti affetti da malattie del fegato grasso legate all’obesità e al diabete, una delle principali cause dei trapianti di fegato in Nord America e nei paesi industrializzati. Il premio e’ stato consegnato alla vincitrice dall’Ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, che ha sottolineato lo straordinario contributo degli scienziati e ricercatori italiani attivi in Canada alla vita scientifica canadese e al rafforzamento dei rapporti tra le due Nazioni . Dopo la consegna del premio, la prof.ssa Sebastiani ha tenuto una lezione su “Healthy Livers, Healthy Lives: Fighting a Silent Pandemic”. L’evento e’ quindi proseguito con una discussione scientifica sul contributo italiano alla scienza in Canada, “Italian Talent in Canada: Excellence and Collaborations”. Giada Sebastiani è professore di medicina ed epatologia presso l’Università McGill di Montreal. Classificata tra i “World’s Top 2% Scientists”, la prof.ssa Sebastiani persegue la sua ricerca attraverso collaborazioni interdisciplinari che coinvolgono epatologia, endocrinologia, radiologia, medicina di base, sanità pubblica e medicina di genere. Conosciuta a livello internazionale, nel 2018 la prof.ssa Sebastiani ha co-fondato il Canadian Fatty Liver Network, e dal 2021 presiede la conferenza annuale del Network che ha prodotto il libro bianco che delinea una strategia nazionale per la gestione delle malattie del fegato grasso in Canada e a livello internazionale. Nel 2024 è stata eletta presidente dell’Associazione canadese per lo studio del fegato. Nel contesto del Premio Ingegno Italiano sono stati insigniti di una menzione speciale altri 4 studiosi che hanno contribuito in modo particolare a diversi campi della conoscenza: la prof.ssa Carolina Tropini di UBC per le life sciences, la prof.ssa Cristina Conati di UBC ed il prof. Damiano Pasini di McGillU per le scienze fisiche e ingegneristiche e la prof.ssa Stefania Maggi di Carleton University per le scienze sociali e umanistiche. L’assegnazione del premio è stata coordinata dall’Ufficio Scientifico dell’Ambasciata con il sostegno di un Consiglio Scientifico composto da tre scienziati riconosciuti a livello internazionale.

